Les médecins résidents obligés de refaire leurs stages en Tunisie

Dans un communiqué rendu public ce lundi 23 décembre 2019, le ministère de la Santé a annoncé que les médecins résidents ayant effectué des stages non autorisés d'un an à l'étranger doivent refaire le même stage en Tunisie avec rémunération.

Le département a considéré que ces stages étaient illégaux. Il appelle, de ce fait, les médecins en question à soumettre une demande pour régulariser leur situation dans un délai ne dépassant pas le 15 janvier 2019.

Ces médecins résidents avaient entamé un sit-in ouvert devant le siège du ministère de la Santé depuis le 12 décembre, qui a duré neuf jours.

Il s'agit de 42 médecins résidents de différentes spécialités, privés de poursuivre leur formation en Tunisie ainsi que d'obtenir leurs diplômes de médecins spécialistes tout en étant menacés de refaire l'année sans salaire. Ces médecins avaient effectué leurs stages à l'étranger pendant un an et ce avec l'accord de leurs facultés et de leurs chefs de service.

Cependant et en vertu de cette décision, ces stages ne seront pas comptabilisés contrairement à la revendication des médecins de les valider par le département.

Un département qui n'avait notifié les médecins du refus de leurs demandes de stage que dix mois plus tard alors qu'il était habitué à accepter ces demandes si les médecins renoncent à leurs salaires pendant un an.

B.L