Ridha Jaouadi, vice-président de la commission parlementaire des droits et libertés

l'élu controversé de la Coalition Al Karama, Ridha Jaouadi connu pour ses positions radicales a été désigné vice-président de la commission parlementaire des droits et libertés et des relations extérieures. Une commission permanente présidée par Sameh Dammak de Qalb Tounes.

L'annonce a été faite ce lundi 23 décembre 2019 sur la page Facebook officielle de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Cette nomination a suscité l'étonnement général étant donné que Ridha Jaouadi est connu pour ses positions contre l'égalité et les droits de la femme notamment au rapport de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité (Colibe). L'ancien Imam limogé de la mosquée Sidi Lakhmi à Sfax est également célèbre pour ses propos discriminatoires visant essentiellement les minorités et portant atteinte au caractère civil de l'Etat.

B.L