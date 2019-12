Habib Jamli prend les Tunisiens pour des idiots

Celui qui a été désigné pour être chef du gouvernement prend-il les Tunisiens pour des idiots ? Croit-il sincèrement ce qu’il vient de dire à ce point de presse du lundi 23 décembre ?

⁃ Il annonce que son gouvernement sera apolitique et exclusivement composé de compétences nationales, alors qu’au même moment, le président de la République est en réunion avec les principaux partis.

⁃ Il dit que les dirigeants des partis ont approuvé son plan, alors qu’ils n’ont même pas encore consulté leurs bureaux directeurs.

⁃ Il dit que les partis ont exigé de lui certains portefeuilles et qu’il a « cédé » comme s’il distribuait des offrandes et ce sans même connaître les noms.

⁃ Il dit qu’il a convenu avec les partis d’avoir les noms de ses ministres proposés par les partis lundi matin et qu’il allait annoncer la composition du gouvernement lundi soir ou mardi matin au plus tard et ce sans même se donner le temps de se renseigner et de recevoir ses futurs collaborateurs !

⁃ Il répète à l’envi qu’il est indépendant en omettant qu’il était ministre d’Ennahdha en 2011.

⁃ Il fait totalement l’impasse sur le premier mois de tractations qu’il a pris et durant lequel il n’a consulté aucun parti pour composer son gouvernement. Et sans sourciller, il leur impute à eux le retard et le blocage !

⁃ Il dit qu’il va annoncer un gouvernement sans partis sans se soucier du vote au parlement. Il tourne carrément le dos au principe même de la démocratie.

A quoi servent donc les élections si l’on nomme un gouvernement en dehors des partis et si même le vainqueur n’y a pas de place ?

Ennahdha est bloqué et ne peut se permettre de gouverner seul en subissant ensuite l’échec. Faute d’avoir trouvé un bouc émissaire parmi les partis, il désigne donc un gouvernement de personnes apolitiques sur qui il pourra demain jeter la faute.

Sur la base de quel programme ce gouvernement va-t-il diriger le pays, vers quelle direction va-t-il le mener, serait-il laïc et progressiste ou salafiste rétrograde ?

A ce jour, personne ne le sait !

R.B.H