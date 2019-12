Habib Jamli : je ne consulterai plus personne !

C’est un Habib Jamli contrarié qui a tenu un point de presse ce soir, lundi 23 décembre 2019, pour présenter les derniers développements autour de la constitution du gouvernement. Critiquant les partis participant à la formation du gouvernement, Habib Jmali a déclaré qu’il « ne consultera plus personne désormais », étant donné que « l’on a perdu trop de temps » et que « la Tunisie ne pourra pas patienter davantage ».





Ainsi, le candidat d'Ennahdha à la primaturea ne démissionnera pas, contrairement aux rumeurs, mais il formera un gouvernement apolitique. Il explique, en effet : « je ne vais pas rester les bras croisés […] je formerai un gouvernement apolitique, totalement à l’écart de tous les partis ».





Dans son discours, Habib Jamli a précisé qu'il avait fait preuve de souplesse et fait des concessions afin d'accélérer ce processus malgré l'attachement de certains partis politiques à leurs conditions pour prendre part au gouvernement sauf que ses efforts n'ont pas abouti.

Jamli s'est dit surpris quant à la position des partis concernés par les négociations à savoir Attayar, Echaâb et Tahya Tounes qui ont décidé de ne pas prendre part au prochain gouvernement jugeant que cette position a empiré la situation politique. Il s'est, également, montré étonné de leurs conditions notamment celle de s'attribuer la majorité des ministères, s'interrogeant sur l'utilité d'un chef de gouvernement indépendant si ces départements seront politisés.

« Ainsi et face à un paysage politique délicat, un Parlement qui souffre de tiraillements sans précédent et même des divergences intrinsèques au sein des différents partis politiques », Habib Jamli s'est dit convaincu que cette situation ne peut plus durer et qu'il est temps de mettre en place un gouvernement apolitique de compétences nationales qui sera constitué d'indépendants intègres, expérimentés et qui n'ont aucun lien partisan.

Habib Jamli a réitéré, par ailleurs, qu'il ne servait les intérêts d'aucun parti politique y compris celui qui l'a proposé à la présidence du gouvernement soulignant que le président d'Ennahdha, Rached Ghannouchi a accepté cette position « en connaissance de cause ».

Pour ce qui du programme économique et des mécanismes de gouvernance, les grandes lignes ont été établies et ces programmes sont en train d'être finalisés en vue de garantir l'efficience du gouvernement, précise le candidat à la Primature.

