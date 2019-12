Le mouvement Echaâb ne sera pas au gouvernement

Le mouvement Echaâb a annoncé, lors d'un point de presse tenu ce vendredi 22 décembre 2019, qu'il ne participera pas au prochain gouvernement du candidat d'Ennahdha à la primature, Habib Jamli car l'offre qui lui a été présentée ne répond pas à ses aspirations.

Ainsi, le mouvement Echaâb se conforme à la position d'Attayar avec lequel il forme le Bloc démocrate. Les deux partis ont déjà convenu de coordonner sur deux volets à savoir les négociations autour de la formation du prochain gouvernement ainsi que l'action parlementaire.

Le mouvement avait exigé un engagement politique instaurant l'indépendance de la Banque centrale de Tunisie et révisant la situation des entreprises publiques et les contrats du pétrole et du sel.

Dans ce document qui regroupe ses conditions, le mouvement Echaâb était pour la mise en place d'un gouvernement de compétences politiques partisanes s'opposant aux indépendants déguisés pouvant servir les intérêts d'Ennahdha.

Le mouvement n'accordera pas, de ce fait, son vote de confiance au gouvernement.

B.L