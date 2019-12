Qalb Tounes : nous voterons pour le gouvernement si nos conditions sont remplies !

Lors d'un point de presse tenu ce dimanche 22 décembre 2019, Qalb Tounes a réitéré qu'il n'accordera pas la confiance à un gouvernement de quotas partisans qui ne correspond pas à la volonté réelle des électeurs.

Dans ce sens, Qalb Tounes a appelé à mettre en place un gouvernement de compétences et de tenir les ministères de souveraineté à l'écart des tiraillements et des calculs politiques.

Il a été, également, question de tenir pour responsable Ennahdha dans la formation du gouvernement l'exhortant à l'accélérer et alertant sur le blocage de ce processus par certaines parties.

Cependant, Qalb Tounes a exprimé sa disposition à "réagir positivement" avec le candidat d'Ennahdha à la primature, Habib Jamli s'engageant à soutenir le gouvernement si ces conditions seront remplies.

Il est à signaler que Qalb Tounes a été écarté des concertations autour de la constitution du gouvernement. Celles-ci concernent, en effet et outre Ennahdha, Attayar, le mouvement Echaâb et Tahya Tounes qui devront statuer sur leur participation ou non au gouvernement aujourd'hui.

