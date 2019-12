Habib Jamli entame une seconde réunion avec les partis concernés par la formation du gouvernement

Une seconde réunion se tient en ce moment même, ce samedi 21 décembre 2019, entre le chef du gouvernement, Habib Jamli et les dirigeants des partis concernés par la formation du nouveau gouvernement.

Habib Jamli a reçu le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, le président de Tahya Tounes, Youssef Chahed, le secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou et le secrétaire général d’Echaâb, Zouheir Maghzaoui.

Attayar et Echaâb, qui n’ont toujours pas tranché sur leur participation au nouveau gouvernement devraient annoncer leur position définitive à l’issue de cette rencontre. Les partis avaient présenté au chef du gouvernement hier, un document compilant leurs conditions et volontés et attendent la réponse de Jamli sur un certain nombre de points.

M.B.Z