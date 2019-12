En photos : les négociations pour la formation du gouvernement se poursuivent

Une réunion s’est tenue dans la soirée du vendredi 20 décembre 2019, entre le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli, le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, le président de Tahya Tounes, Youssef Chahed, le secrétaire général d’Attayar, Mohamed Abbou et le secrétaire général d’Echaâb, Zouheir Maghzaoui.

La réunion a été l’occasion d’examiner deux documents apportés par les partis concernés. Le premier porte sur seize points proposés pour à inclure dans la charte politique et le second concerne les demandes d’Attayar concernant l'adhésion de la police judiciaire au ministère de la Justice et des organes de contrôle au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

La réunion a également abordé le nombre de portefeuilles ministériels que chaque parti souhaite détenir.





M.B.Z