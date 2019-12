Suspension de la grève du secteur de la friperie

Les chambres syndicales représentant les entreprises de recyclage de vêtements et chaussures usagés et les grossistes de la friperie, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), ont décidé, ce jeudi 19 décembre 2019, de reporter l'arrêt d'activité décrété le 5 décembre.

Ainsi, le lock-out ouvert du secteur d'import-export, de recyclage et de traitement des vêtements usagés, prévu demain vendredi, sera suspendu en vue d'établir un dialogue entre les chambres syndicales, le ministère du Commerce et la Douane.

Les chambres syndicales contestent notamment les nouvelles procédures douanières concernant les contrôles douaniers des sociétés du secteur de la friperie. Elles dénoncent, également, le refus de la Douane et du ministère du Commerce de recevoir une délégation représentant ces chambres.

