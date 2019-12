Radhouane Ayara : la liquidation des avoirs du RCD a atteint 51,74 millions de dinars

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières par intérim, Radhouane Ayara, a déclaré, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 19 décembre 2019, pour présenter le bilan de son ministère, que la commission nationale des biens confisqués chargée du suivi des biens et fonds ayant appartenu à l’ancien président, Zine El Abidine Ben Ali, a pu saisir 237 véhicules dont des voitures de luxe et des voitures anciennes.

Radhouane Ayara a ajouté que la commission a pu saisir de l’argent liquide, des comptes bancaires et des portefeuilles financier pour un montant estimé à 390 millions de dinars, ainsi que des actions dans 788 entreprises et 26 comptes courants de partenaires. Il a ajouté que 18 yachts, jet-skis, 26 chevaux, en plus de 411 propriétés et 15 fonds de commerces ont également été saisis.

Le ministre a, en outre, indiqué que le comité de liquidation des avoirs du RCD a généré un revenu d’un montant total 51,74 millions de dinars, dont 39,4 millions de dinars résultant de la cession de biens immobiliers assurant que le total des revenus à la fin des travaux de liquidation atteindra 60 millions de dinars.

