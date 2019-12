Felfel : Tahya Tounes na pas encore tranché sur la question de sa participation au gouvernement

Le député Tahya Tounes, Marouane Felfel, était l’invité, ce jeudi 19 décembre 2019, d’Elyes Gharbi dans l’émission Midi Show, sur Mosaïque FM.

Marouane Felfel est revenu, à cette occasion, sur les négociations menées par le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jali, pour la formation du gouvernement.

« Nous avons décidé lors de notre conseil national du 10 octobre de ne pas participer au gouvernement mais nous avons dit que nous allons réagir positivement à toute évolution dans ce sens. Depuis, nous avons pu nous concerter avec les partis qui sont proches de nous à l’instar d’Attayar et d’Echaâb ainsi que des indépendants et nous avons accepté l’invitation de Habib Jamli à qui nous avons exposé notre vision, donc si la composition du gouvernement répond à nos conditions émises lots de notre conseil national nous allons le soutenir. Pour l’instant nous n’avons pas une position tranchée sur la question », a déclaré le député.

« Nous n’avons pas une vision extrémiste de la chose, nous ne sommes pas là pour poser des vétos mais pour aider à améliorer la vie des citoyens c’est ça la vraie priorité. Il n’y a aucun conflit au sein de Tahya Tounes sur la question de la participation au gouvernement, on fantasme sur cela mais nous connaissons trop l’impact des conflits internes et à Tahya Tounes on échange les points de vue sans tomber dans la division » a-t-il ajouté.

M.B.Z