Taoufik Baccar appelle à agir pour que le Sommet de la Francophonie se tienne à Tunis comme prévu

Taoufik Baccar, président du Centre international Hédi Nouira de prospective et d'études pour le développement (CIPED) et président de la commission économique du Parti destourien libre (PDL), a exprimé, dans un post partagé ce jeudi 19 décembre 2019, ses craintes de voir le Sommet de la Francophonie être finalement abrité ailleurs qu’en Tunisie.

« Au moment où des rumeurs circulent sur les risques de mise en œuvre d’un plan B pour abriter ailleurs que sur notre terre ce sommet, j’en appelle à toutes les bonnes volontés pour agir rapidement en déployant tous les efforts dans l’intérêt bien compris de notre pays afin de lui éviter un nouveau revers qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son image déjà bien altérée », a écrit Taoufik Baccar. Il a précisé que son appel succède à une récente visite à Paris où il a dit avoir rencontré des personnalités du monde politique, économique et financier français.

La Tunisie est le premier pays arabe et nord-africain à accueillir sur son sol le 18ème Sommet de la Francophonie les 12 et 13 décembre 2020 qui portera le thème : « La Connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace francophone : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».

M.B.Z