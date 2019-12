Des députés proposent une loi annulant l'indépendance de la BCT

Un groupe de députés ont soumis, le 18 décembre 2019 à l'Assemblée, une proposition de loi réglementant la Banque centrale de Tunisie (BCT). Une proposition signée par neuf députés et invalidant la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la BCT.

Il s'agit d'élus provenant essentiellement de l'Union populaire républicaine (UPR) et de listes indépendantes à l'instar de Adnen Ben Brahim, Issam Bargougui, Imen Bettaïeb, Mabrouk Khachnaoui, Sahbi Smara, Sami Abdelali, Mohamed Zaâbi, Jamali Boudhouafa ainsi que de Mohamed Salah Ltifi surnommé "Stayech" et accusé d'être un baron de la contrebande.

En effet et par cette proposition, les élus cherchent à annuler l'indépendance de la Banque centrale de Tunisie mentionnée dans l'article 2 de la loi n°2016-35. L'article en question stipule que "la Banque centrale est indépendante dans la réalisation de ses objectifs, l'exercice de ses missions et la gestion de ses ressources. Elle est soumise au suivi de l'assemblée des représentants du peuple et elle en est redevable en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses missions conformément aux dispositions de l'article 80 de la présente loi".

Pour les députés, la loi en vigueur "nuit à la vie économique, bloque la croissance et entrave l'investissement". L'Etat ne peut, également, bénéficier de crédits qu'après approbation de la BCT.

