Lauréats du prix de lUBCI de l'Entrepreneur social de l'année 2019

"Kufanya" est le lauréat de la deuxième édition du Prix de l'Entrepreneur social de l'année 2019, organisé ce mercredi 18 décembre 2019 par l'Union bancaire du commerce et de l'industrie (UBCI) et Lab'ess. Il a remporté un prix de 5.000 dinars. Deux autres prix ont été attribués, coup de cœur à Climb’IN qui a reçu 3.500 dinars et coup de pouce à Lebra qui a reçu 1.500 dinars. Les 3 gagnants bénéficieront d’un accompagnement comptable et financier du cabinet CSM Audit & Conseil.

«Je pense que l’aspect entreprenariat social est la partie la plus pratique, la plus concrète et la plus réelle de cette politique RSE qu’on peut développer», a affirmé le DG de l'UBCI Pierre Bérégovoy à cette occasion.

Et d’ajouter : «L’entrepreneur social est un entrepreneur avant tout. Nous n’avons pas de produit vraiment spécifique pour ces entrepreneurs, mais nous avons une vision et un engagement de les accompagner dans le but de développer une rentabilité.

Vous avez choisi de ne pas vous enrichir personnellement et de réinvestir systématiquement tous vos profits pour faire avancer votre entreprise, employer plus de personnes, apporter plus à vos clients et nous ça nous convient. N’hésitez pas à nous challenger, venez nous voir et j’espère qu’on trouvera les moyens de vous accompagner car avant tout vous êtes des entrepreneurs».

L’appel à candidatures a permis de sélectionner des projets innovants ayant un impact positif sur la société et qui ont bénéficié de l’accompagnement du programme d’incubation de Lab’ess dans le but de faire émerger une nouvelle promotion d’entrepreneurs sociaux.

A l’issue de ce parcours, trois entrepreneurs sociaux pour les catégories : "Prix de l’Entrepreneur social" et "Prix coup de Cœur" ont finalement été sélectionnés pour concourir ce mercredi face à un jury composé de professionnels de l’UBCI et d’acteurs de l’écosystème entrepreneuriat social, et qui a appréhendé la cohérence globale de la solution exposée en adéquation avec ses objectifs de réponse aux besoins sociaux et environnementaux. La durabilité de l’entreprise a été également un critère de sélection.

Quatre autres de la nouvelle promotion de Lab’ess ont concouru pour le "Prix coup de pouce".

Kufanya est un incubateur dédié aux migrants qui a pour objectif de faciliter leur intégration économique et renforcer leur autonomie. L’incubateur a ainsi développé des formations, des ateliers et de l’accompagnement à destination de la population migrante. Les porteurs de projets ont également accès à du réseautage, indispensable pour développer des initiatives, ainsi qu’un hébergement dans un espace polyvalent à Sfax.

Climb’IN est, quant à lui, un projet sportif qui a pour vocation d’initier les sportifs à l’escalade dans une salle conçue à cet effet.

Pour sa part, Lebra crée des collections originales et authentiques, 100% handmade, à partir de chutes de cuir.

I.N