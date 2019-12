Melik Guellaty : Les entreprises sont la conséquence dune histoire de vie

Le Club Entrepreneurs a organisé mardi 17 décembre 2019 au Don Papa (Tunis) un Afterwork Networking dans une ambiance conviviale, loin du traditionnel costard-cravate. L’objectif étant de faire du réseautage et d'avoir des synergies au fil des rencontres, le tout en s’enrichissant de l’expérience et de l’histoire de figures qui ont réussi à leur manière leur parcours.

Pour cette soirée, deux personnalités étaient à l’honneur Wafa Makhlouf et Nabil Sinaoui, deux parcours différents et deux expériences uniques. Les organisateurs ont choisi également Melik Guellaty, vice-président du CJD, un «entrepreneur multi-facettes», «incarnation du vintage tunisien» et «gentleman de look parisien caché derrière une authentique histoire tunisienne» selon leurs propres mots, pour faire "le débrief" et clôturer cette soirée célébrant entre autre le deuxième anniversaire du Club Entrepreneurs.

«Le Club Entrepreneurs a été créé justement pour rassembler et fédérer tous les entrepreneurs autour d’une idée et pour que chacun puisse raconter son histoire. C’est ça l’objectif. C'est de comprendre dans quel environnement chacun s'est développé et comment il a réussi son entreprise. Toutes les expériences son bonnes à prendre», a indiqué Melik Guellaty dans une déclaration accordée à Business News

Il ajoute : «Ce qui est surtout intéressant dans ce genre d’événement, c’est de voir qu’en réalitén les chefs d’entreprises que vous avez vu ici ont tous une histoire à raconter et leur entreprise est la conséquence de leur histoire de vie. Tous ceux qui ont entrepris une entreprise ou qui ont créé un projet sont venus parce que c’est l’histoire de leur vie. C’est ça qui est intéressant, d’avoir ces expériences-là où chacun vient raconter exactement l’élément déclencheur dans sa vie qui a fait qu’un jour il a été amené à entreprendre».

M. Guellaty a expliqué : «On écoutant Nabil Sinaoui, quand on connait son histoire de vie, on comprend comme il est arrivé à monter tout ce qu’il a monté, à investir dans l’hôtellerie, à ouvrir "Les Gourmets", à faire tout ce qu’il a entrepris. Pour Wafa Makhlouf, une ancienne présidente du CJD et une ancienne présidente du CJD international, on comprend comment elle en est là aujourd’hui. Elle a été amenée à devenir députée. L’idée de base était de défendre les dirigeants d’entreprises. C’était pour ça qu’elle s’est engagée dans la politique. Et aujourd’hui, on a un pur produit de cet engagement-là»

Revenant sur son parcours, l’entrepreneur a affirmé : «Les entreprises sont la conséquence d’une histoire de vie. Moi, ma vie s’est toujours articulée autour de l’entreprenariat. J’étais pensionnaire au lycée, j’avais déjà lancé un petit projet qui me permettait d’avoir mon argent de poche. Très vite, j'ai voulu me lancer dans l’entreprenariat».

«Le premier projet que j’ai fait c’est la collecte et le recyclage des huiles usagées, mon activité Eco-Oleo, un projet créé en Tunisie après une petite expérience professionnelle à Paris. Après j’ai ouvert au Maroc et j’ai eu besoin d’un partenaire. Le partenaire en question qui est une société de transport marocaine a voulu s’implanter en Tunisie et a fait appel à moi. Je suis donc à la tête d’une société de transport, une filiale de cette structure marocaine. Ensuite par mes activités d’accompagnement des jeunes entrepreneurs à mettre en place leurs activités, j’ai constitué avec un jeune dirigeant une société qui fait la distribution de matériel médical», a-t-il confié.

Et de poursuivre : «Vous verrez, dans chacune de ces sociétés, il y a un fil conductreur qui fait qu’une succession d’événements ont fait de moi un entrepreneur multifacettes». Pour lui, «l’entreprenariat, l’engagement, les idées, la création, … ça c’est l’avenir de la Tunisie. On ne peut compter que sur ça. Et d’ailleurs, cela fait 9 ans que la Tunisie tient grâce à ses entrepreneurs».

Le fondateur du Club Entrepreneurs Sélim Hafsia a, pour sa part, mis en relief l’importance du réseautage et du networking. Dans une déclaration accordée à Business News, il a précisé : «Lorsque vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas et que vous parlez avec elle, vous allez toujours apprendre quelque chose. C’est ça l’essentiel des relations humaines».

I.N