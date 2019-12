Des chômeurs tentent de sintroduire au parlement et menacent de s'immoler

Des manifestants arrivés de Kasserine, ont tenté ce mercredi 18 décembre 2019, de s’introduire par la force dans les locaux du parlement au Bardo.

Ils ont menacé de commettre un suicide collectif s’ils n’obtiennent pas d'engagement écrit du président du parlement et des représentants du gouvernorat de Kasserine pour répondre à leurs demandes liées à l'emploi.

Les manifestants portaient des bouteilles remplies d'essence, scandant des slogans appelant à l'emploi, à la liberté et à la dignité. Ils ont dénoncé l’indifférence du parlement et surtout des élus de la région, d'autant plus qu'ils ont entamé depuis un mois un sit-in devant l’ARP sans pouvoir se faire entendre.

M.B.Z