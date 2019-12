Ghazi Chaouachi : la confusion qui règne à Ennahdha entrave la formation du gouvernement !

Le député Attayar et chef du bloc démocrate, Ghazi Chaouachi, était l’invité ce mercredi 18 décembre 2019, d’Elyes Gharbi dans Midi Show sur Mosaïque FM.

Ghazi Chaouachi est revenu sur les négociations menées par le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli, pour la formation du nouveau gouvernement.

Il a affirmé que son parti est revenu dans les négociations après avoir annoncé son retrait car Ennahdha lui a fait une nouvelle proposition.

« Nos conditions ont été refusées et c’est pour cela que nous avons quitté les négociations puis Ennahdha nous a fait une nouvelle offre à travers des intermédiaires et nous avons alors décidé de reprendre les négociations pour la formation du gouvernement. Nous voulons apporter des améliorations sur cette proposition et tenons à ce que le gouvernement soit rapidement formé. Nous avons fait la concession sur le ministère de l’Intérieur en émettant toutefois la condition que la personnalité nommée à sa tête soit indépendante et digne de confiance et nous avons accepté les ministères de la Justice et de la Réforme administrative. Aujourd’hui, Ennahdha nous accuse de vouloir entraver les négociations et c’est faux, leur offre nous l’avons sur papier signée de la main de Imed Hammami en personne. Nous avons reçu cette offre à 8h du matin et y avons répondu par la positive à 20h », a expliqué le député.

« La Tunisie est aujourd’hui prise en otage des différends internes à Ennahdha. Ennahdha a deux plans A, un premier qui comporte Attayar, Echaâb et Tahya Tounes et un autre avec Qalb Tounes. Ils ont avancé dans les deux plans et leurs conflits internes ont eu un impact sur les autres parties concernées. Si Ennahdha veut s’allier avec Qalb Tounes, grand bien lui fasse, Attayar restera dans l’opposition », a-t-il ajouté.

Ghazi Chaouachi a affirmé qu’Ennahdha est en plein cafouillage et qu’Attayar a donné au parti vainqueur aux élections 204 propositions pour le programme gouvernemental sans avoir obtenu de réponse. « Les négociations avec Qalb Tounes avancent sans entraves car Qalb Tounes n’a émis aucune condition et veut seulement assurer la protection de son président. Si on veut aller sur cette voie qu’on le fasse mais des jours sombres attendront la Tunisie. Nous sommes prêts à participer au gouvernement et nous voulons essayer d’être partie prenante dans le pouvoir pour mûrir politiquement et vivre les contraintes liées à l’exercice du pouvoir, s’ils nous refusent ils devraient dire la vérité aux gens et cesser de nous accuser de tergiverser et de vouloir bloquer les négociations », a-t-il conclu.

M.B.Z