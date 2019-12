Hichem Fourati livre des détails sur laccident de Amdoun

Le ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati, a été auditionné ce mercredi 18 décembre 2019, à l’ARP, concernant le tragique accident qui a eu lieu le 1er décembre à Amdoun et fait plusieurs victimes.

Le ministre de l’Intérieur a ainsi annoncé le décès, hier, d’un autre blessé de l’accident, portant le nombre de victimes à 30.

« Le bus qui transportait 46 personnes parties de Tunis pour excursion à Aïn Drahem a dérapé sur la route nationale 11 menant de Amdoun à Aïn Drahem et a heurté la glissière avant de tomber dans le ravin. 22 personnes sont décédées sur le coup. Le bus porte le numéro de série 90 et il a été mis en circulation en 1997. Il appartenait à une agence de voyages privée. Les services de la protection civile de Tabarka ont été contactés à 11h43 et ceux de Béja à 11h44. Les secours sont arrivés sur les lieux de l’accident à 12h02 et tous les moyens ont été déployés pour transporter les victimes et les blessés vers les hôpitaux », a affirmé le ministre.

« 24 corps ont été transférés à l’hôpital Charles Nicolle et 17 blessés ont été transférés vers sept hôpitaux de la capitale. A 20h le nombre de victimes a été porté à 26. 22 d’entre elles ont été identifiées grâce à leur empreintes digitales, 4 autres n’ont pas pu être identifiées car elles n’avaient pas de papier d’identité et ont dû être identifiées par leurs familles en plus d’une correspondance ADN effectuée par les services d’identification de la police scientifique. A 4h30 les dépouilles ont été remises à leurs familles », a ajouté Hichem Fourati.

Le ministre de l’Intérieur a souligné que les papiers du bus étaient en règle même si les investigations ont déterminé que les roues du bus n’étaient plus en état de rouler tant les pneus étaient usés. « Seule la roue devant gauche était apte à rouler et encore pas sur de longues distances, les autres pneus étaient totalement usés. Les patins aussi étaient usés. Un agent de la Garde nationale qui roulait derrière le bus a affirmé que la vitesse de ce dernier était d’à peu près 70km/h et que soudainement il a heurté la glissière puis dérapé pour finir au fond du ravin. La police scientifique a aussi livré un rapport détaillé sur les circonstances de l’accident à la justice. Sept blessés ont livré leur témoignage, assurant que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule car les freins ne fonctionnaient plus », a-t-il précisé.

M.B.Z