Ennahdha : Attayar a été écarté à cause de ses tergiversations

Le dirigeant au sein d’Ennahdha, Noureddine Arbaoui a indiqué, ce mardi 17 décembre 2019, qu’aucune nouvelle proposition n’a été faite à Attayar et que ce parti assume la responsabilité du retard dans la formation du gouvernement à cause de ses tergiversations.

Noureddine Arbaoui a précisé dans sa déclaration accordée à Mosaïque Fm que l’initiative de Jawhar Ben M’brak et de Habib Bouajila, n’est pas nouvelle. « On ne peut attendre encore 15 jours. Nous avons déjà perdu un mois, et nous ne sommes pas prêts d’attendre encore plus. Attayar assume l’entière responsabilité de ce retard, ainsi que la responsabilité de ce choix. C’est dommage, parce que nous avons voulu sérieusement qu'Attayar fasse partie de ce gouvernement ».

Ces mêmes propos ont été confirmés par le dirigeant nahdhaoui, Imed Hammami qui a assuré que ni le mouvement Ennahdha, ni Habib Jamli ne vont attendre la tenue du conseil national d’Attayar, soulignant que le processus de la formation du gouvernement ne peut plus être à la merci de sa décision.

S.H