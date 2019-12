Pour récupérer son siège, Jaziri enregistre une communication avec Baffoun à son insu

Le député Errahma, Saïd Jaziri, avait inclus des enregistrements sonores dans son dossier d'appel afin de prouver que l'invalidation des résultats de sa liste électorale législative à Ben Arous, était illégale.

En effet, Saïd Jaziri avait récupéré son siège au Parlement après son recours en appel de la décision du Tribunal administratif.

Le Tribunal administratif de première instance ayant annulé ses résultats électoraux sur la circonscription de Ben Arous pour publicité politique diffusée sur les ondes de sa radio "Al Quran al Karim".

Une radio qui opère en toute illégalité en dépit des multiples avertissements de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica).

C'est ce qu'a indiqué le membre de la Haica, Hichem Snoussi dans une déclaration accordée à Shems Fm ce mardi 17 décembre 2019. Il s'agit, en effet, d'une communication téléphonique entre Saïd Jaziri et le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Nabil Baffoun ainsi que d'une autre conversation entre M. Jaziri et le président de l'Instance régionale indépendante pour les élections (Irie) de Ben Arous, enregistrées à l'insu de ce dernier et de M. Baffoun.

Ces enregistrements ont été ajoutés au dossier d'appel de Saïd Jaziri afin de récupérer son siège au Parlement. Ils étaient, ainsi, utilisés pour démontrer que l'Isie s'était basée sur des motifs fragiles dans sa décision d'invalider les résultats électoraux de la liste législative de Saïd Jaziri à Ben Arous.

B.L