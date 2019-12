Mokhtar Ben Nasr quitte ses fonctions

Le colonel Mokhtar Ben Nasr a officiellement quitté ses fonctions de président de la Commission nationale de lutte contre le Terrorisme et ce à compter du 15 décembre 2019.

La commission en question a été créée en 2015 et a cinq tâches principales : stratégique, de sensibilisation, de coordination, de logistique et de consultation. Elle est composée d’une vingtaine de membres, représentants de différents ministères et services.

R.B.H.