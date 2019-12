Un nouveau PDG pour la SNR

Faouzi Haj Saâd a été nommé à la tête de la Société des Services nationaux et des Résidences, société dépendant de la présidence de la République et spécialisée dans l’organisation des pèlerinages et de la Omra vers la Mecque et Médine.

M. Haj Saâd remplace à ce poste Moez Boujmil dont la démission a pris effet depuis hier lundi 16 décembre.

La nomination n’a fait l’objet d’aucun communiqué officiel de la présidence.

R.B.H.