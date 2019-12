Habib Jamli commémore lavènement de la révolution

Le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jamli, a adressé un message dans un communiqué publié ce mardi 17 décembre 2019, à l’occasion de la commémoration de l’avènement de la révolution.

Si la fête de la révolution tunisienne est fixée à la date du 14 janvier, la ville de Sidi Bouzid commémore chaque année la mort par immolation de Mohamed Bouazizi, qui a été à l’origine des évènements ayant conduit à la révolution.

Habib Jamli a donc tenu à prendre part à cette commémoration, soulignant dans son message que la responsabilité incombe à tous, partis politiques, organismes nationaux et peuple, d’honorer les martyrs et d’assurer la transition démocratique de la Tunisie. Il a précisé que le pays regorge de compétences qui pourront lui permettre de se frayer une place parmi les pays démocrates et de dépasser les difficultés conjoncturelles auxquelles il fait face.

« Je ne peux qu’exhorter toutes les forces actives dans la société, partis politiques, coalitions civiles, organismes, syndicats, entreprises, hommes d’affaires en plus des penseurs, hommes de culture et des médias de dépasser les différends ponctuels pour l’intérêt du pays et à unir leurs forces loin de tout autre calcul, armés de courage et de sens de la responsabilité pour relever les défis actuels. Lutter contre la pauvreté et la cherté de la vie, réformer les secteurs publics de base comme la santé, l’éducation et le transport en plus de la lutte contre la corruption et l’investissement dans les régions et autant d’objectifs de la révolution pour lesquels il faudra œuvrer » a-t-il ajouté.

M.B.Z