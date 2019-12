Haythem Zanned : la douane est la cible de plusieurs intox !

Le porte-parole de la direction générale de la Douane, Haythem Zanned, était l’invité ce matin du mardi 17 décembre 2019, de Hamza Belloumi sur Shems FM.

Haythem Zanned est revenu sur l’affaire des vêtements neufs envoyés par un particulier en Suisse pour une association en Tunisie et qu’on dit avoir été échangés par des vêtements usés avant leur livraison.

« Nous avons été la cible d’attaques répétées depuis que nous avons annoncé nos chiffres. On a commencé par l’affaire des ambulances puis cette affaire des vêtements qui a inondé les réseaux sociaux et qui comporte de nombreuses intox. Les vêtements en question ont été gardés pendant deux jours à bord du navire car la personne qui devait les transporter n’est pas montée à bord. Dire qu’ils sont neufs est faux, nous avons mené notre enquête et ces vêtements sont des vêtements qui ont été rassemblés par une collecte à Genève avant d’être envoyés ici » a commencé par affirmer Haythem Zanned.

« La douane ne savait rien de ce sujet jusqu’à ce que les agents de la STAM les transportent pour les déplacer car le bateau devait repartir. A ce moment-là nous avons demandé de les examiner au scanner et de les transférer au magasin numéro 12 et c’est à ce moment-là que la dame qui devait les récupérer était présente et a constaté que les sacs étaient ouverts. Les agents de la douane lui ont conseillé d’aller enregistrer une réclamation à la STAM car cette cargaison était de sa responsabilité mais elle a refusé. Puis cette dame est rentrée chez elle avant de revenir nous avertir que quelques pièces de ces vêtements ont été volées. Dans les médias on a alors parlé de plus de la moitié des vêtements qui ont été volés voire tous et même encore plus. Alors que l’affaire est surement plus simple que cela, dans tous les ports il arrive que des personnes souhaitant immigrer clandestinement se faufilent le soir et quand ils ne trouvent pas de bateau qui les attend font un tour dans le port et volent ce qu’ils trouvent à leur portée. Il faut clarifier ces choses pour que l’opinion publique sache que la douane n’a rien à avoir dans tout cela » a-t-il ajouté.

M.B.Z