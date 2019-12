Lotfi Dabbebi : la STB est sur la pente ascendante et lavenir sera radieux !

Le DG de la STB bank, Lotfi Dabbebi, était l’invité ce matin du mardi 17 décembre 2019, de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

Lotfi Dabbebi a souligné que la STB se porte bien et respecte ses objectifs annuels. « Nous pouvons même parler de dépassements positifs sur certains ratios. La Banque réalisera cette année un PNB de 560 millions de dinars soit une évolution de 30% par rapport à l’année dernière. Nos résultats nets dépassant les 120 millions de dinars soit une évolution de 60%. Nos ratios respectent les standards exigés et la banque a renoué avec ses clients en touchant d’autres populations dont les jeunes et les créateurs de valeur ajoutée. La STB est sur la pente ascendante et l’avenir sera radieux surtout avec nos collaborateurs seniors et nos équipes de jeunes experts qui constituent près de 45% de notre personnel » a tenu à souligner Lotfi Dabbebi.

Le DG de la banque est ensuite revenu sur l’implémentation de la solution Swift GPI (global payment innovation) pour assurer des virements rapides.

« Cet outil permet de suivre les opérations de virement et révolutionne ce type de transactions. Qu’un virement soit fait en 6h de temps c’est vraiment une nouveauté et cela va sûrement créer une nouvelle dynamique et encourager les opérateurs à s’adresser à la STB qui est une banque moderne. Cet outil fait gagner du temps et donc de l’argent et permettra de générer un flux important » a-t-il expliqué.

« Nous avons eu gratuitement cette solution et nous sommes heureux d’être la première banque Swift GPI en Afrique du Nord. Nous sommes ravis de pouvoir aider nos opérateurs à faciliter leurs transactions. Cela va renflouer nos réserves en devises et encourager les investissements directs étrangers et d’ailleurs j’espère que d’autres banques vont adopter cette solution car cela ne pourra qu’être bénéfique pour le pays » a-t-il ajouté.

M.B.Z