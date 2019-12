Omar Béhi nie l'arrêt d'activité du secteur de la friperie

Le ministre du Commerce, Omar béhi a nié, ce lundi 16 décembre 2019, "toute intention de nuire aux entreprises de recyclage de vêtements et chaussures usagés et aux grossistes de la friperie" assurant ainsi que "ce secteur n'arrêtera pas ses activités". Le ministre a, par ailleurs, insisté sur l'importance de ce secteur assurant que le département oeuvre à l'appuyer davantage.

Cependant, Omar béhi a souligné, dans une déclaration accordée à Jawhara FM, que tous les intervenants dans ce secteur doivent respecter la loi.

Les entreprises de recyclage de vêtements et chaussures usagés et les grossistes de la friperie ont annoncé un arrêt de leurs activités à partir du 20 décembre 2019. Les chambres syndicales inhérentes avaient décidé, le 5 décembre, un lock-out ouvert du secteur d’import-export, de recyclage et de traitement des vêtements usagés.

Elles contestent notamment les nouvelles procédures douanières concernant les contrôles douaniers des sociétés de ce secteur ainsi que le refus de la Douane et du ministère du Commerce de recevoir une délégation représentant ces chambres.

B.L