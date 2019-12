Samir Abdallah démissionne de Tahya Tounes

L'avocat et dirigeant de Tahya Tounes, Samir Abdallah, a annoncé, ce lundi 16 décembre 2019, sa démission de l'instance politique et du parti.

Samir Abdallah a expliqué, dans un post partagé sur les réseaux sociaux, que sa démission est due au fait que Tahya Tounes n’a pas su tirer les leçons des échecs passés et qu’en plus le parti ne sait pas « apprécier ses compétences et la valeur de ses militants ».

L’avocat s’est dit blessé et déçu et a affirmé qu’il ne peut plus supporter l’ingratitude. Il a ajouté que Tahya Tounes a échoué à devenir la «locomotive de rassemblement des débris du rang progressiste » devant un parti sans couleur.

M.B.Z