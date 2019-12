Orange Tunisie prône, via une nouvelle campagne, un usage plus responsable des écrans

Le digital est en train d’envahir notre vie à vitesse grand V au point que certains en oublient de vivre. Toute une frange de la société passe désormais son temps scotchée devant son écran (smartphone, tablette, PC), délaissant de ce fait leurs familles et leurs amis.

Consciente de son rôle sociétal, Orange Tunisie a lancé, ce lundi 16 décembre 2019, une campagne de sensibilisation atypique encourageant ses clients, dont une grande partie est composée de jeunes et d’adolescents, à décrocher de leurs écrans et des réseaux sociaux, en particulier Facebook et Instagram, des applications qui les submergent dans un monde virtuel au détriment de vrais moments passés avec les proches. L’opérateur met ainsi en lumière les éventuels risques liés à l’utilisation du numérique mais aussi les différents outils disponibles pour s’en prémunir. Et propose un guide des usages positifs des écrans, qu’il a développé pour justement répondre aux interrogations communes autour de l’usage des écrans, tout en proposant de véritables repères sur la base de recommandations de professionnels.

Dans son communiqué, Orange Tunisie expose le rôle du «digital qui offre à chacun d’entre nous des possibilités inédites de communiquer, d’apprendre, de se divertir, de partager et de créer des liens» et souligne qu’«utilisées de manière responsable, elles sont source de progrès pour chacun». Mais, l’opérateur met également en garde contre «la digitalisation qui s’accompagne de risques qui sont de plus en plus au cœur des préoccupations de la société tunisienne et de nos clients».

«Orange Tunisie, opérateur responsable, cherche plus que jamais à s’assurer que ses clients disposent de toutes les connaissances, outils et services concrets nécessaires pour bien vivre le digital et mieux encore faire du numérique une véritable opportunité», lit-on dans ce même document.

La campagne s’articule autour de l’idée : "Nous avons tous de Grands Pouvoirs, nous avons tous de Grandes Responsabilités" ainsi que des nombreux questionnements que peuvent avoir les parents au moment d’offrir à leurs enfants leur tout premier téléphone ou tablette. Elle a pour but de promouvoir les pouvoirs du digital sans pour autant occulter les responsabilités pour en faire un usage positif.

