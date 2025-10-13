alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Gaza, campagne oléicole, BCT... Les 5 infos de la journée
Gaza, campagne oléicole, BCT... Les 5 infos de la journée
Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 octobre 2025 :

 

Israël et le Hamas parviennent à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza sous pression de Trump

Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien.

Selon une source palestinienne proche du dossier à l'AFP, l'accord sera signé jeudi en Egypte après quatre jours de négociations-marathon indirectes entre les belligérants dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh ayant impliqué plusieurs acteurs internationaux dont les Etats-Unis.

 

Le projet de loi de finances et la balance économique au cœur d’une rencontre entre Kaïs Saïed et Sarra Zaâfrani Zenzri

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi du mercredi 8 octobre 2025, Sarra Zaâfrani Zenzri, cheffe du gouvernement.

Cette rencontre a porté sur le projet de loi de finances et la balance économique pour l’année prochaine, d’après un communiqué publié vers 1h du matin.

 

Une étudiante tunisienne emprisonnée en Russie, sa mère lance un appel de détresse

Chiraz Drissi, mère de l’étudiante tunisienne Sarra Mohsni, a lancé, mercredi 8 octobre 2025, un poignant appel de détresse aux autorités tunisiennes, implorant leur intervention urgente pour sauver sa fille emprisonnée en Russie depuis sept mois. Elle affirme que la jeune femme est victime d’une affaire « montée de toutes pièces pour en faire un bouc-émissaire » et de graves injustices judiciaires.

 

Financement de la campagne oléicole : la BCT sonne la mobilisation du secteur bancaire

Le financement de la campagne oléicole 2025-2026 a été au centre d’une réunion tenue à Tunis, mardi 7 octobre 2025, au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT), sous la présidence du gouverneur Fethi Zouhaier Nouri, selon un communiqué publié jeudi 9 octobre 2025.

Ont pris part à cette rencontre le président du Conseil bancaire et financier (CBF) ainsi que plusieurs directeurs généraux d’institutions bancaires publiques et privées. Les discussions ont porté sur les moyens à même d’assurer le bon déroulement du financement de la saison oléicole et de soutenir les différents maillons de la filière, de la production à la commercialisation.

 

La Banque centrale digitalise les procédures d’autorisation de change

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi 9 octobre 2025, une circulaire relative aux procédures de dépôt et de traitement à distance des demandes d’autorisation concernant les opérations de change.

Ce texte fixe les conditions et modalités permettant aux personnes physiques et morales de déposer leurs demandes d’autorisation de change par voie électronique, ainsi que les règles de notification et de validité des décisions émises. Les demandes d’autorisation sont désormais à soumettre via une plateforme numérique sécurisée gérée par la Banque centrale et accessible à l’adresse : https://exop.bct.gov.tn

 

 

 

 

