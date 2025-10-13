Gaza : la Tunisie appelle la communauté internationale à assurer la pérennité du cessez-le-feu 

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé, dans un communiqué publié ce jeudi 9 octobre 2025, son soulagement « pour l’accord de cessez-le-feu à Gaza après deux ans de crimes de génocide systématiques ayant provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent ». La Tunisie a réaffirmé sa position constante en faveur des luttes du peuple palestinien et de son droit à l’autodétermination.
La Tunisie a salué le courage et la résilience des Palestiniens, affirmant qu’elle « salue la résistance des vaillants enfants du peuple palestinien et se tient avec le plus grand respect devant leurs sacrifices précieux et le sang versé pour faire face à la machine de mort et de destruction sioniste afin de défendre leur droit à la liberté et à l’émancipation totale ».
Tout en reconnaissant les efforts arabes et internationaux, le ministère met en garde contre les manquements futurs : « Tout en saluant les efforts arabes et internationaux qui ont permis de parvenir à cet accord, la Tunisie met en garde contre les conséquences d’une répétition de la violation des engagements par l’entité sioniste et exhorte la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour garantir la durabilité du cessez-le-feu à Gaza, lever complètement le blocus et permettre au peuple palestinien d’accéder immédiatement à l’aide humanitaire et de reconstruire son pays dans des conditions assurant sécurité et dignité ».
Le ministère insiste également sur la responsabilité internationale : « La conclusion d’un accord de cessez-le-feu ne doit pas occulter la responsabilité de la communauté internationale dans la poursuite des responsables de l’entité occupante pour les crimes de génocide et de répression collective qu’ils ont commis, et réaffirme son refus absolu de toute tentative de déporter le peuple frère palestinien de sa terre et d’éliminer sa juste cause ».
Enfin, la Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien : « La Tunisie renouvelle son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien pour recouvrer ses droits historiques inaliénables et établir son État indépendant et souverain sur l’ensemble de la Palestine, avec Al Qods comme capitale ».
Dans son communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères ne fait aucune mention du citoyen tunisien encore détenu en Israël, arrêté à bord de la Flottille de la Liberté en direction de Gaza.
Aujourd'hui, Israël et le Hamas ont conclu un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération d’otages, sous forte pression du président américain Donald Trump, marquant une étape majeure après deux ans de conflit meurtrier.
R.B.H
Il s'agit d'un texte rédigé pour flatter l'opinion interne, mais lu par les chancelleries étrangères, notamment américaines, qui y verront un message d'hostilité et de duplicité.
Le ministère tunisien omet soigneusement de mentionner le rôle décisif de Donald Trump, dont la médiation - controversée mais effective - a abouti à ce cessez-le-feu.
'? la place, le texte se contente de " saluer les efforts arabes et internationaux ", une formule vague destinée à effacer volontairement le rôle américain, par calcul politique ou par réflexe idéologique.
Sauf que ce silence est parlant : il sera lu à Washington comme une marque d'ingratitude, voire de défiance.
Dans les relations internationales, chaque mot compte.
Et ici, chaque mot semble choisi pour plaire à la rue tunisienne, pas pour défendre les intérêts de l'?tat tunisien.
Ils recyclent les mêmes formules depuis quarante ans, sans jamais tenir compte des réalités géopolitiques, ni de l'évolution du conflit palestinien lui-même.
Mais à force de répéter les mêmes phrases, le pays s'est déconnecté du réel.
Le monde a changé, le conflit aussi.
Pendant que les grandes puissances redessinent les équilibres régionaux, que le Hamas et l'Autorité palestinienne s'affrontent pour parler au nom du même peuple, la Tunisie, elle, reste bloquée dans un lexique figé, sans stratégie, sans vision, sans courage diplomatique.
En réalité, ce genre de communiqué ne soutient plus les Palestiniens - il soutient l'illusion morale d'un peuple formaté, celle d'un pays qui croit exister diplomatiquement parce qu'il récite les slogans de son passé.
Pauvre pays ... il faudrait que la Tunisie ait une diplomatie qui pense, et non un ministère qui récite.
Mais une question s'impose : à qui parle ce texte ?
'? la communauté internationale ? '? Israël ? '? l'Autorité palestinienne ?
Non. Ce communiqué ne s'adresse à personne. Il se parle à lui-même, comme un écho d'un autre siècle.
Il n'est pas du tout question de la grande palestine. Non plus, d'ailleurs, du grand Israël. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin!
Ce communiqué est donc totalement surréaliste.
Il est tout de même étrange de voir un état, la Tunisie, s'entêter dans son fanatisme !