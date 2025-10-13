Gaza : la Tunisie appelle la communauté internationale à assurer la pérennité du cessez-le-feu

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé, dans un communiqué publié ce jeudi 9 octobre 2025, son soulagement « pour l’accord de cessez-le-feu à Gaza après deux ans de crimes de génocide systématiques ayant provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent ». La Tunisie a réaffirmé sa position constante en faveur des luttes du peuple palestinien et de son droit à l’autodétermination.

La Tunisie a salué le courage et la résilience des Palestiniens, affirmant qu’elle « salue la résistance des vaillants enfants du peuple palestinien et se tient avec le plus grand respect devant leurs sacrifices précieux et le sang versé pour faire face à la machine de mort et de destruction sioniste afin de défendre leur droit à la liberté et à l’émancipation totale ».

Tout en reconnaissant les efforts arabes et internationaux, le ministère met en garde contre les manquements futurs : « Tout en saluant les efforts arabes et internationaux qui ont permis de parvenir à cet accord, la Tunisie met en garde contre les conséquences d’une répétition de la violation des engagements par l’entité sioniste et exhorte la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour garantir la durabilité du cessez-le-feu à Gaza, lever complètement le blocus et permettre au peuple palestinien d’accéder immédiatement à l’aide humanitaire et de reconstruire son pays dans des conditions assurant sécurité et dignité ».

Le ministère insiste également sur la responsabilité internationale : « La conclusion d’un accord de cessez-le-feu ne doit pas occulter la responsabilité de la communauté internationale dans la poursuite des responsables de l’entité occupante pour les crimes de génocide et de répression collective qu’ils ont commis, et réaffirme son refus absolu de toute tentative de déporter le peuple frère palestinien de sa terre et d’éliminer sa juste cause ».

Enfin, la Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien : « La Tunisie renouvelle son soutien inconditionnel aux luttes légitimes du peuple palestinien pour recouvrer ses droits historiques inaliénables et établir son État indépendant et souverain sur l’ensemble de la Palestine, avec Al Qods comme capitale ».

Dans son communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères ne fait aucune mention du citoyen tunisien encore détenu en Israël, arrêté à bord de la Flottille de la Liberté en direction de Gaza.

Aujourd'hui, Israël et le Hamas ont conclu un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération d’otages, sous forte pression du président américain Donald Trump, marquant une étape majeure après deux ans de conflit meurtrier.

R.B.H