Ras Jebel : six lycéens arrêtés après une agression à larme blanche

La brigade de police judiciaire de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte) a procédé, mercredi 8 octobre 2025, à l’arrestation de six élèves âgés de seize à 18 ans, suite à une violente agression survenue la veille au sein d’un établissement scolaire de la région.

Selon les premiers éléments, les suspects auraient attaqué quatre de leurs camarades à l’aide d’un objet tranchant. Les victimes, blessées lors de l’incident, ont été transportées d’urgence à l’hôpital local pour y recevoir les soins nécessaires.

Sur instruction du parquet, les six élèves ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation devant la justice.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’agression et d’établir les responsabilités.

M.B.Z