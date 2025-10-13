Marché de Bir El Kassâa : flambée des légumes, recul pour plusieurs fruits en septembre 2025

Les prix des légumes et des poissons sur le marché de gros de Bir El Kassâa ont enregistré, au mois de septembre 2025, une hausse globale, tandis que les fruits ont affiché des évolutions contrastées. C’est ce qui ressort du bulletin mensuel publié le mercredi 8 octobre 2025 par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Du côté des fruits, seules la grenade et le raisin ont enregistré une hausse notable des prix, respectivement de 23 % et 18 % par rapport à septembre 2024. Cette progression s’explique par une forte baisse des quantités mises en vente, de -57 % pour la grenade et -7 % pour le raisin.

En revanche, plusieurs autres fruits ont vu leurs prix reculer. Les poires ont baissé de 6 %, les melons de 10 %, les pêches de 24 % et les pommes de 29 %. Les citrons et les dattes sont restés stables.

Les légumes ont affiché une hausse généralisée des prix, à l’exception du navet et du persil. Le piment fort a enregistré une progression spectaculaire de 59 %, malgré des quantités stables. Le piment doux a augmenté de 47 %, dans un contexte de recul de l’offre de 9 %.

Les pommes de terre ont vu leurs prix grimper de 33 %, parallèlement à une hausse des quantités de 12 %. Les tomates ont progressé de 20 %, avec une offre en augmentation de 9 %. Les courgettes ont gagné 15 %, tandis que les concombres ont augmenté de 7 %, avec des volumes respectivement en légère baisse (-1 %) et en hausse (+15 %).

En revanche, le navet et le persil ont vu leurs prix reculer respectivement de 20 % et 24 %, alors que les quantités sont restées stables pour le premier et en hausse de 7 % pour le second. Les carottes, oignons et oignons verts ont conservé des prix stables, avec des quantités en progression de 15 %, 16 % et 0 % respectivement.

Les prix des poissons ont affiché une tendance plutôt à la baisse, malgré quelques hausses isolées. Le chinchard a enregistré la plus forte progression (+39 %), suivi du maquereau (+9 %), de la seiche (+4 %), du rouget (+4 %) et du pageot (+1 %).

En revanche, plusieurs espèces ont reculé, notamment le mulet à grosses lèvres (-2 %), la sardine (-3 %), le merlan (-5 %), le sparaillon (-11 %), le rouget blanc (-15 %) et le marbré (-25 %).

Ces évolutions traduisent la persistance de tensions sur les marchés des produits frais, liées à la variabilité des conditions climatiques et à la baisse de l’offre pour plusieurs filières agricoles.

