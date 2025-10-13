alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:30
Dernières news
Financement de la campagne oléicole : la BCT sonne la mobilisation du secteur bancaire
09/10/2025 | 12:34
4 min
1 Commentaire(s)
Financement de la campagne oléicole : la BCT sonne la mobilisation du secteur bancaire
Lecture Zen

 

Le financement de la campagne oléicole 2025-2026 a été au centre d’une réunion tenue à Tunis, mardi 7 octobre 2025, au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT), sous la présidence du gouverneur Fethi Zouhaier Nouri, selon un communiqué publié jeudi 9 octobre 2025.

Ont pris part à cette rencontre le président du Conseil bancaire et financier (CBF) ainsi que plusieurs directeurs généraux d’institutions bancaires publiques et privées. Les discussions ont porté sur les moyens à même d’assurer le bon déroulement du financement de la saison oléicole et de soutenir les différents maillons de la filière, de la production à la commercialisation.

 

À cette occasion, M. Nouri a appelé le secteur bancaire à redoubler d’efforts pour accompagner les acteurs de la chaîne oléicole, tout en soulignant l’importance de stimuler le cycle économique et de renforcer les exportations tunisiennes. Il a également exhorté les établissements financiers à soutenir le financement de l’investissement dans les différents secteurs économiques, à améliorer la qualité des services et à assurer une meilleure coordination entre institutions.

Les représentants du secteur bancaire ont, de leur côté, réaffirmé leur engagement à fournir les financements nécessaires et à accompagner les intervenants du secteur oléicole. Ils ont aussi exprimé leur volonté de traiter la question de l’endettement des acteurs ayant rencontré des difficultés lors de la campagne précédente, contribuant ainsi à la stabilité du marché et aux efforts de l’État pour renforcer le positionnement de la Tunisie sur ses marchés traditionnels et conquérir de nouveaux débouchés.

 

 

Selon des chiffres communiqués en août 2025 par le ministère de l’Agriculture, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 239.000 tonnes, enregistrant une hausse de 35 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Toutefois, la filière oléicole a traversé une période particulièrement turbulente au cours des derniers mois. L’arrestation de plusieurs acteurs clés du secteur, notamment Abdelaziz Makhloufi, PDG du groupe CHO et figure emblématique de l’huile d’olive tunisienne, ainsi que la fuite à l’étranger d’un autre exportateur majeur, Adel Ben Romdhane, ont plongé le secteur dans le désarroi. Ces événements, combinés à des mesures gouvernementales jugées inadaptées, ont sérieusement perturbé la dynamique de la filière.

La BH Bank a d’ailleurs été directement impactée par cette situation. Elle a dû réviser ses états financiers au 31 décembre 2024, à la suite d’une réserve formulée par les commissaires aux comptes en lien avec la fuite de M. Ben Romdhane. Cette révision a conduit la banque à renforcer ses provisions, entraînant une baisse de son résultat net à 70,404 millions de dinars.

Lors de l’Assemblée générale ordinaire, plusieurs actionnaires ainsi que le mandataire de l’État ont soulevé à plusieurs reprises l’affaire Ben Romdhane, s’interrogeant sur les conditions dans lesquelles un engagement d’une telle ampleur avait été consenti à une seule personne.

En réponse, le président du Conseil d’administration a précisé qu’il s’agissait d’un groupement oléicole qui avait respecté ses engagements tout au long de 2024. Il a ajouté que certains pays concurrents avaient profité de cet incident pour tenter de nuire à la réputation de la Tunisie, l’huile d’olive tunisienne étant, selon lui, « dans leur collimateur ».

Le directeur général par intérim a, pour sa part, rappelé que M. Ben Romdhane collaborait depuis longtemps avec la banque, dans le cadre d’une politique de soutien à un secteur stratégique pour le pays.

« Nous sommes toujours sollicités par les ministères concernés pour aider ce secteur, qu’il s’agisse d’agriculteurs ou d’exportateurs. La BH Bank a toujours figuré parmi les premières dans le financement de la filière oléicole. Le président de ce groupement est un homme de référence, l’un des cinq ou six sommeliers en huile d’olive en Tunisie, capable de négocier des accords d’exportation », a-t-il expliqué.

Le responsable a ajouté : « Nous sommes conscients du niveau d’engagement élevé et avons pris les mesures nécessaires. L’année 2024 a généré 1,4 milliard de dinars en recettes d’exportation d’huile d’olive. Nous œuvrons à la récupération des fonds avancés, mais l’intervention de la justice et la fuite de l’intéressé compliquent les choses. »

Enfin, il a appelé les actionnaires à relativiser, soulignant que certains clients avaient contracté des montants encore plus élevés.

 

I.N.

 

A lire également
Huile dolive : « nous navons rien fait pour améliorer la situation », déplore Faouzi Zayani Campagne oléicole : 239.000 tonnes exportées, mais une chute des recettes de 31% Les déboires de la BH Bank vont-ils continuer en 2025 ? Adel Ben Romdhane entraînera-t-il la BH Bank dans son sillage ? Après les critiques, la BH revoit ses provisions et recalcule son bénéfice net La BH Bank annonce un bénéfice en baisse de près de 23% en 2024 La BH Bank annonce un bénéfice en baisse de près de 23% en 2024
09/10/2025 | 12:34
4 min
1 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis