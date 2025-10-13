Financement de la campagne oléicole : la BCT sonne la mobilisation du secteur bancaire

Le financement de la campagne oléicole 2025-2026 a été au centre d’une réunion tenue à Tunis, mardi 7 octobre 2025, au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT), sous la présidence du gouverneur Fethi Zouhaier Nouri, selon un communiqué publié jeudi 9 octobre 2025.

Ont pris part à cette rencontre le président du Conseil bancaire et financier (CBF) ainsi que plusieurs directeurs généraux d’institutions bancaires publiques et privées. Les discussions ont porté sur les moyens à même d’assurer le bon déroulement du financement de la saison oléicole et de soutenir les différents maillons de la filière, de la production à la commercialisation.

À cette occasion, M. Nouri a appelé le secteur bancaire à redoubler d’efforts pour accompagner les acteurs de la chaîne oléicole, tout en soulignant l’importance de stimuler le cycle économique et de renforcer les exportations tunisiennes. Il a également exhorté les établissements financiers à soutenir le financement de l’investissement dans les différents secteurs économiques, à améliorer la qualité des services et à assurer une meilleure coordination entre institutions.

Les représentants du secteur bancaire ont, de leur côté, réaffirmé leur engagement à fournir les financements nécessaires et à accompagner les intervenants du secteur oléicole. Ils ont aussi exprimé leur volonté de traiter la question de l’endettement des acteurs ayant rencontré des difficultés lors de la campagne précédente, contribuant ainsi à la stabilité du marché et aux efforts de l’État pour renforcer le positionnement de la Tunisie sur ses marchés traditionnels et conquérir de nouveaux débouchés.

Selon des chiffres communiqués en août 2025 par le ministère de l’Agriculture, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 239.000 tonnes, enregistrant une hausse de 35 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Toutefois, la filière oléicole a traversé une période particulièrement turbulente au cours des derniers mois. L’arrestation de plusieurs acteurs clés du secteur, notamment Abdelaziz Makhloufi, PDG du groupe CHO et figure emblématique de l’huile d’olive tunisienne, ainsi que la fuite à l’étranger d’un autre exportateur majeur, Adel Ben Romdhane, ont plongé le secteur dans le désarroi. Ces événements, combinés à des mesures gouvernementales jugées inadaptées, ont sérieusement perturbé la dynamique de la filière.

La BH Bank a d’ailleurs été directement impactée par cette situation. Elle a dû réviser ses états financiers au 31 décembre 2024, à la suite d’une réserve formulée par les commissaires aux comptes en lien avec la fuite de M. Ben Romdhane. Cette révision a conduit la banque à renforcer ses provisions, entraînant une baisse de son résultat net à 70,404 millions de dinars.

Lors de l’Assemblée générale ordinaire, plusieurs actionnaires ainsi que le mandataire de l’État ont soulevé à plusieurs reprises l’affaire Ben Romdhane, s’interrogeant sur les conditions dans lesquelles un engagement d’une telle ampleur avait été consenti à une seule personne.

En réponse, le président du Conseil d’administration a précisé qu’il s’agissait d’un groupement oléicole qui avait respecté ses engagements tout au long de 2024. Il a ajouté que certains pays concurrents avaient profité de cet incident pour tenter de nuire à la réputation de la Tunisie, l’huile d’olive tunisienne étant, selon lui, « dans leur collimateur ».

Le directeur général par intérim a, pour sa part, rappelé que M. Ben Romdhane collaborait depuis longtemps avec la banque, dans le cadre d’une politique de soutien à un secteur stratégique pour le pays.

« Nous sommes toujours sollicités par les ministères concernés pour aider ce secteur, qu’il s’agisse d’agriculteurs ou d’exportateurs. La BH Bank a toujours figuré parmi les premières dans le financement de la filière oléicole. Le président de ce groupement est un homme de référence, l’un des cinq ou six sommeliers en huile d’olive en Tunisie, capable de négocier des accords d’exportation », a-t-il expliqué.

Le responsable a ajouté : « Nous sommes conscients du niveau d’engagement élevé et avons pris les mesures nécessaires. L’année 2024 a généré 1,4 milliard de dinars en recettes d’exportation d’huile d’olive. Nous œuvrons à la récupération des fonds avancés, mais l’intervention de la justice et la fuite de l’intéressé compliquent les choses. »

Enfin, il a appelé les actionnaires à relativiser, soulignant que certains clients avaient contracté des montants encore plus élevés.

I.N.