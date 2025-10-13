Grippe saisonnière : le vaccin coûtera jusquà 40 dinars

alexametrics
lundi 13 octobre 2025
09/10/2025 | 11:53
Grippe saisonnière : le vaccin coûtera jusquà 40 dinars
La docteure Rim Abdelmalek, spécialiste en maladies infectieuses, est intervenue sur les ondes de la Radio nationale, jeudi 9 octobre 2025, pour annoncer que la Tunisie importera entre 250.000 et 280.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière.

 

Invitée de l’émission Yaoum Saïd, elle a précisé que la grippe saisonnière connaîtra sa phase croissante au début du mois de novembre et atteindra son pic entre janvier et février.

Rim Abdelmalek a également expliqué que les personnes souffrant d’asthme, de difficultés respiratoires, de maladies cardiaques, d’immunodéficience, ainsi que les femmes enceintes, sont particulièrement encouragées à se faire vacciner. Ce vaccin permettra, en cas de contamination, de prévenir des complications graves pouvant aller jusqu’à une hospitalisation en réanimation, voire au décès dans certains cas.

Elle a ajouté que le vaccin utilisé existe depuis cinquante ans, mais qu’il est chaque année adapté aux mutations du virus de la grippe saisonnière.

 

Concernant le prix, le premier vaccin sera vendu à 36 dinars, et le second à 40 dinars ; les deux sont efficaces.

La docteure a précisé que les campagnes de vaccination commenceront le 15 octobre et pourront se poursuivre jusqu’au mois de février, tout en recommandant de se faire vacciner avant le mois de novembre.

Enfin, elle a insisté sur le fait qu’il ne faut pas se faire vacciner si l’on est déjà porteur du virus ou malade.

 

 

 

H.K

09/10/2025 | 11:53
1 min
5 Commentaire(s)
Commentaires (5)
Limou
Pas cher
a posté le 10-10-2025 à 08:22
40 dinars c'est moins cher qu'une grippe ( entre consultation et médicaments). par contre il serait judicieux qu'il soit gratuit pour une certaine catégorie de la population ( ceux qui ont le " carnet blanc ")
Répondre
*****
Ah bon
a posté le à 08:38
La consultation est 45 dinars et minimum 30 à 50 dinars les médicaments.
Répondre
Astérix
40d? La belle affaire!
a posté le 09-10-2025 à 18:10
Un ami m'a dit qu'en France tous les séniors reçoivent par courrier un bon pour aller dans les pharmacies se faire vacciner contre et la grippe et le Covid GRATUITEMENT, chez nous cela coûtera 40d , qui peut se permettre cette somme? Ce ne sont sûrement pas les plus démunis. Et on nous parle de justice sociale, mon ....oui!
Répondre
******
Asterix
a posté le à 19:11
Oui absolument, je le fais jamais
Dépistage de cancer de sein
Dépistage de colon
Ect.....
Non merci je fais rien, c'est trop wilhamdoulah
Et une bonne hygiène de la vie et tout va bien
Répondre
Gg
Mauvais calcul
a posté le 09-10-2025 à 12:40
40D le vaccin, pour une famille de 5 personnes cela fait 200D, c'est trop.
Il devrait être gratuit et au final l'assurance maladie ferait des économies, parce que les malades coûtent cher en médicaments et hospitalisation.
Le calcul a été fait à l'étranger, le bilan est clairement en faveur de la gratuité!
Répondre
