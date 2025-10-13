Zouhair Maghzaoui défend Lassad Yakoubi et appelle à respecter la justice

Imprimer

Le secrétaire général du mouvement Echaâb et ancien candidat à la présidentielle de 2024, Zouhair Maghzaoui, est revenu, jeudi 9 octobre 2025, sur l’arrestation de l’ancien secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassad Yakoubi.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Maghzaoui a déclaré : « Je ne peux pas trop discuter des données initiales, mais je connais Lassad Yakoubi et je sais qu’il exerce depuis des années une activité agricole. »

Il a également affirmé que cette activité est exercée dans le cadre de la loi. « Le dépôt en question à Mornag est un dépôt légal. Il a été auditionné hier à l’Aouina et l’enquête se poursuit », a-t-il ajouté.

Enfin, Zouhair Maghzaoui s’est adressé aux « proches du pouvoir en place » en déclarant : « Il faut attendre que la justice rende son verdict avant de déclencher cette vague de diffamation envers Lassad Yakoubi. »

H.K