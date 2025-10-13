alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Dettes, réserves et inflation, Bassem Ennaifer décrypte la situation économique
Le professeur d’économie et analyste financier, Bassem Ennaifer, est revenu, jeudi 9 octobre 2025, sur la situation économique actuelle de la Tunisie.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, diffusée sur les ondes de Jawhara FM, M. Ennaifer a d’abord indiqué que la Tunisie avait remboursé une grande partie de ses dettes pour l’année 2025, mais pas la totalité.

« Nous avons lu hier que nous avions remboursé 125 % de nos dettes, déjà, ce n’est pas possible », a-t-il poursuivi.

Il a ensuite précisé que la Tunisie remboursera la quatrième tranche du prêt accordé par l’Afreximbank, d’un montant d’environ 65 millions de dollars, ainsi que d’autres prêts, pour un total compris entre 400 et 500 millions de dinars à rembourser d’ici la fin de l’année.

Concernant le recul des réserves en devises d’environ quatre jours, Bassem Ennaifer a expliqué que le coût d’une journée en matière de réserves avait fortement augmenté et que le remboursement des dettes était derrière cette baisse, tout en affirmant que la situation demeurait raisonnable.

S’agissant du taux d’inflation, l’invité de Hatem Ben Amara a déclaré : « Le fait que le taux d’inflation recule ne veut pas dire que le coût de la vie est devenu moins cher. Ce recul signifie simplement que le rythme d’augmentation du coût de la vie a ralenti. »

Il s’est ensuite référé à l’augmentation des prix des produits de consommation courante, tout en soulignant que la production devait reprendre afin que les prix reculent concrètement sur le terrain.

Enfin, Bassem Ennaifer est revenu sur le taux de croissance, rappelant que, pour atteindre les 2,6 % prévus pour 2025, la Tunisie doit réaliser au cours des deux semestres une croissance d’environ 2,8 %. Il a estimé que cet objectif était réalisable, à condition qu’une bonne campagne agricole démarre.

 

 

 

H.K

