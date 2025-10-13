alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Le gouvernorat de Kasserine réagit à la polémique sur le coût du mur du foyer universitaire
09/10/2025
2 min
10 Commentaire(s)
Le gouvernorat de Kasserine réagit à la polémique sur le coût du mur du foyer universitaire
Lecture Zen

 

Le gouvernorat de Kasserine a publié, mercredi 9 octobre 2025, un communiqué explicatif afin de répondre aux interrogations suscitées par le coût jugé élevé des travaux d’aménagement du mur de clôture du foyer universitaire.

Selon le gouvernorat de Kasserine, le projet n’a rien d’une simple opération esthétique, mais constitue une intervention technique complexe et nécessaire, rendue obligatoire par un glissement de terrain actif et dangereux qui menace la sécurité des étudiants et des usagers de la route nationale numéro 17.

Le communiqué a précisé que le site du foyer universitaire se situe dans une zone instable, sujette à des mouvements de sol répétés. Des solutions temporaires avaient été expérimentées, mais elles n’ont pas résisté aux conditions naturelles ni à la poursuite du glissement. Face à cette situation, il a été décidé d’engager une reconstruction complète et durable des fondations afin de stabiliser la zone.

Le projet, programmé depuis 2022, consiste, selon le communiqué du gouvernorat, en la construction d’un mur de soutènement en béton armé de sept mètres de haut sur près de deux cents mètres, avec des fondations profondes, un système de drainage des eaux pluviales et l’aménagement des abords du foyer universitaire. Un mur supérieur a également été ajouté au niveau de la route nationale pour renforcer la sécurité.

Le gouvernorat de Kasserine a souligné que toutes les procédures administratives avaient été respectées, que les études avaient été validées par les instances compétentes et que l’appel d’offres avait été publié sur TUNEPS. Il a précisé enfin que le coût du projet correspondait à une intervention d’ingénierie complexe et préventive, destinée à éviter tout risque d’effondrement et à protéger les vies humaines ainsi que les infrastructures publiques.

Il convient de rappeler qu’une annonce du gouvernorat de Kasserine, relative à l’attribution des travaux de restauration du siège d’un foyer universitaire à un promoteur pour un montant total de quatre millions de dinars, a suscité ce mercredi une vive polémique sur les réseaux sociaux. L’information, largement relayée en ligne, a entraîné de nombreuses réactions d’internautes s’interrogeant sur le coût jugé particulièrement élevé de ce projet.

 

 

 

 

 

 

H.K

09/10/2025 | 08:41
2 min
10 Commentaire(s)
Commentaires
Commentaires (10)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Ataturk
Trop élevé
a posté le 11-10-2025 à 09:23
Quelles que soient les raisons, le coût du mur sont trop élevés.
Est-on sûrs que cette clôture va être construite dans les normes requises?
Répondre
le financier
Gaza la sainte
a posté le 10-10-2025 à 01:47
Argent perdu qui pouvait aider a reconstruire Gaza la sainte
Répondre
Citoyeb_H
@Ridha 18:56 IL VA Y AVOIR CERTAINEMENT
a posté le 09-10-2025 à 20:35
des rangées entières de dents qui vont sauter.

"Enfin la réponse est floue. Et quand c flou c qu'il y a un loup (proverbe français) "

Depuis que Kaissoune envoie directement, les crapules et les escrocs, visiter les différentes geôles du pays, une peur bleue s'est emparée des complices de ceux qui ont contribué, et de ceux qui ont fermé les yeux, sur des actes illicites.

Mè i doume 7all. Rabi fél oujoude !


Répondre
Ridha
Mur kasserine
a posté le 09-10-2025 à 18:56
Premièrement Pourquoi le choix du site pour la construction du foyer était mal choisi ?
Deuxièmement : si glissement du terrain est constaté on a besoin d'un geotechnicien et on a de bon BET dans cette discipline.
Troisièmement : Si on veut protéger la route nationale il faut la participation active du ministère de l'équipement et sa responsabilité est entièrement engagée.
Enfin la réponse est floue. Et quand c flou c qu'il ya un loup (proverbe français)
Merci de diffuser le plan de la conception de ce mur pour qu'on puisse aider par notre expérience et gratuitement, et ce, pour ne pas dilapider l'argent du contribuables.
Bonne chance et à suivre
Répondre
Hichem
Et si
a posté le 09-10-2025 à 14:52
Et si on laissait (sic) tomber et construire ailleurs
Répondre
Lucky Luke
7 mètres
a posté le 09-10-2025 à 10:33
Comme 7 novembre ?

Pourquoi une telle hauteur ? Est-ce l'Alcatraz tunisien ? On aimerait connaître également l'épaisseur des murailles, peut être qu'on est ici face à un chef d'oeuvre d'ingénierie comme le fut la triple enceinte de la cité punique de Carthage, qui n'a pas pu empêcher par ailleurs sa chute.

Mais il est vrai qu'une invasion étrangère venue du Sud guette les tunisiens, des africains, ayant pour seul objectif de changer la composition démographique du pays. Il faut apparemment s'en protéger et avec tous les moyens possibles.

Nous y sommes, un beau pays pour un mauvais peuple. Corrompu et qui n'inspire à aucune confiance.
Répondre
Dinozo
Pourquoi ne pas reconstruire un autre foyer
a posté le 09-10-2025 à 10:33
4,5 millions de dinars c'est le montant qu'on peut allouer pour refaire un autre foyer universitaire sur un terrain sur !!!!
Répondre
*****
Il ya du progrès
a posté le 09-10-2025 à 10:10
On apprit à anticiper bravooo avant que la catastrophe arrive, c'est un très très grand progrès.
En ce qui concerne le coût, !!! Les appels d'offres
Répondre
G&G
@BN une information floue
a posté le 09-10-2025 à 09:32
Sur le coup ou sur le cout tout est flou.
Cou ou coup ou cout mais ou est ce cout SVP
Répondre
Lotfih
On paiera cher le populisme de KS
a posté le 09-10-2025 à 09:28
Les plus grands corrompus du pays feront des investissements dans les délégations les plus pauvres, et ainsi on relancera l'économie.
Répondre
