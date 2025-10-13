alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:28
Dernières news
Le projet de loi de finances et la balance économique au cur dune rencontre entre Kaïs Saïed et Sarra Zaâfrani Zenzri
09/10/2025 | 08:21
2 min
3 Commentaire(s)
Le projet de loi de finances et la balance économique au cur dune rencontre entre Kaïs Saïed et Sarra Zaâfrani Zenzri
Lecture Zen

 

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu dans l’après-midi du mercredi 8 octobre 2025, Sarra Zaâfrani Zenzri, cheffe du gouvernement.

Cette rencontre a porté sur le projet de loi de finances et la balance économique pour l’année prochaine, d’après un communiqué publié vers 1h du matin.


Le chef de l’État a insisté, dans ce cadre, sur la nécessité de mettre l’accent en premier lieu sur l’aspect social et d’introduire des réformes structurelles dans les finances publiques, soulignant que l’héritage est lourd dans plusieurs domaines et que le devoir impose de relever tous les défis avec de nouvelles approches et une pensée renouvelée. Il a précisé que les équilibres ne sont pas uniquement des chiffres et des calculs abstraits, mais qu’ils doivent être ressentis par le citoyen dans sa vie quotidienne, dans toutes les régions de la République.

Le président de la République a rappelé que la Tunisie, qui a choisi de compter sur elle-même et de rembourser toutes ses dettes dans les délais impartis, alors même que le peuple n’en a pas bénéficié comme il se devait, a ainsi démenti ceux qui, aujourd’hui, regrettent la Commission financière internationale et appellent à une intervention étrangère.

Le chef de l’État a également évoqué le fonctionnement anormal de nombreux services publics, réaffirmant que ceux qui ont failli à leurs responsabilités et qui considèrent la responsabilité comme des banquets et des privilèges doivent assumer les conséquences de leurs manquements, souvent délibérés. Une telle situation ne peut perdurer. L’administration qualifiée de « profonde » est désormais visible au grand jour, et il n’y a plus de place pour des centres de pouvoir ni pour les restes des lobbies au sein des institutions de l’État, dont le peuple a choisi la voie de la justice, de la liberté et payé le prix du sang pour l’indépendance et la libération.

Le président de la République a conclu en soulignant que l’avenir appartient à la jeunesse, à qui il faut ouvrir la voie dans les plus brefs délais afin qu’elle contribue, avec tout son enthousiasme et un engagement illimité, à bâtir la Tunisie telle qu’elle la veut : une Tunisie de justice, une Tunisie de liberté, une Tunisie de dignité nationale. « Ce ne sont pas des chimères comme celles des comploteurs, mais des espoirs qui se réaliseront et des attentes qui ne seront pas déçues », ajoute le communiqué.

S.F

09/10/2025 | 08:21
2 min
3 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
Commentaires
Commentaires (3)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Lotfih
Un littéraire assistant en droit constitutionnel qui ne croit pas a la supériorité de la constitution et une ingénieure en génie civil....
a posté le 09-10-2025 à 09:44
discutent de la balance économique d'un pays au bord de la faillite. Très rassurant.
Répondre
DHEJ
Pour développer ...
a posté le à 12:22
L'infrastructure constitutionnelle.


Une nouvelle spécialité d'ingénierie
Répondre
Hannibal
Travail
a posté le 09-10-2025 à 09:09
Je vous félicite puisque vous êtes arrivé à travailler un deuxième jour de la semaine après le lundi.
'?videmment si on peut appeler le fait de dire les mêmes choses travail.
Encore plus d'efforts...
Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
12/10/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
12/10/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
12/10/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
12/10/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
12/10/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis