Arrestation de Lassad Yakoubi

L'ancien secrétaire général de la fédération de l'enseignement secondaire, Lassad Yakoubi, a été arrêté, dans la soirée du 8 octobre 2025, sur instuction du parquet du tribunal de Ben Arous, d'après des sources concordantes.

L'ancien syndicaliste serait impliqué dans une affaire de monopole et de spéculation concernant une quantité de 13 tonnes de pommes de terre dans un entrepôt à sa disposition.

S.F