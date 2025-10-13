Rejet du pourvoi en cassation dans laffaire des militants associatifs

Imprimer

La cour de cassation a rendu, mercredi 8 octobre 2025, sa décision dans l’affaire visant plusieurs militants de la société civile tunisienne, a annoncé ce soir le collectif contre la répression de l’action associative. Elle a accepté la demande de pourvoi en cassation sur la forme, mais l’a rejetée sur le fond. Cette décision concerne cinq prévenus : Shérifa Riahi, Iyadh Boussalmi, Mohamed Jouou, Imen Ouardani et Mohamed Ikbel Khaled. En conséquence, le dossier sera renvoyé devant la chambre criminelle, toutes les charges initialement retenues contre eux étant maintenues.

Plus d’un an après leur arrestation, Shérifa Riahi, Iyadh Boussalmi et Mohamed Jouou demeurent derrière les barreaux. Leur procès s’inscrit dans une série de poursuites visant plusieurs militants et responsables associatifs engagés dans la défense des droits des migrants et la lutte contre le racisme. Selon de nombreuses organisations de défense des droits humains, ces détentions sont purement politiques. « Ils ne sont pas incarcérés pour un crime, mais pour leur militantisme », ont dénoncé leurs soutiens, rappelant que l’association Terre d’Asile Tunisie avait déjà obtenu un non-lieu dans cette même affaire.

Le collectif contre la répression de l’action associative avait annoncé en amont l’examen du recours en cassation, estimant qu’il s’agissait d’un test pour l’indépendance du pouvoir judiciaire. Pour les proches des détenus et les collectifs solidaires, cette affaire illustre la criminalisation du travail humanitaire et associatif en Tunisie. Dans leurs communiqués, ils insistent : « La solidarité n’est pas un choix, aujourd’hui c’est un devoir ».

Plusieurs dirigeants associatifs et militants demeurent emprisonnés en Tunisie pour leur engagement en faveur des droits humains et de la solidarité avec les migrants. Parmi eux figurent Saadia Mosbah, Shérifa Riahi, Mohamed Jouou, Iyadh Boussalmi, Mustapha Jemmali, Abderrazak Krimi, Imen Ouardani, Mohamed Ikbel Khaled, Abdallah Saïd et Saloua Ghrissa. Leur sort continue de susciter une forte mobilisation nationale et internationale.

M.B.Z