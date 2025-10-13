Boubaker Bethabet rend visite à Radhia Nasraoui

Imprimer

Le président de l’Ordre national des avocats, Boubaker Bethabet, s’est rendu, mercredi 8 octobre 2025, au chevet de la militante et avocate Radhia Nasraoui, afin de s’enquérir de son état de santé. Cette visite, empreinte de respect et de solidarité, s’inscrit dans la continuité des gestes d’estime que la profession lui témoigne depuis de nombreuses années.

Avocate de renom et militante infatigable des droits de l’Homme, Radhia Nasraoui a marqué plusieurs générations par son courage et son engagement contre la torture et les atteintes aux libertés fondamentales. Elle a longtemps défendu des prisonniers politiques et des victimes d’injustice sous les régimes autoritaires. Sa voix a compté parmi les plus fortes du mouvement démocratique tunisien.

Radhia Nasraoui, rappelons-le, avait été hospitalisée le 23 janvier 2025 dans une clinique de Tunis, à la suite d’un malaise. À cette occasion déjà, une délégation de l’Ordre national des avocats s’était déplacée pour s’informer de son état et lui témoigner de son soutien. Depuis 2018, la militante s’est progressivement retirée de la vie publique en raison d’une maladie qui l’affaiblit.

Son époux, Hamma Hammami, avait révélé qu’elle souffre d’hydrocéphalie, une affection cérébrale qu’il a notamment imputée aux sévices et tortures subis durant les années de répression.

M.B.Z