lundi 13 octobre 2025
Le gouvernement présente les orientations économiques et sociales pour la période 2026-2030
08/10/2025 | 20:00
Le gouvernement présente les orientations économiques et sociales pour la période 2026-2030
La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mercredi 8 octobre 2025, un Conseil ministériel dédié à la politique économique et sociale de l’État. Elle a souligné, d'après un communiqué de la Kasbah, que cette politique vise à bâtir un modèle économique national équitable et inclusif, concrétisant les principes constitutionnels et consolidant l’autonomie nationale pour instaurer une véritable justice sociale et une répartition équilibrée des richesses. L’année 2026, a-t-elle précisé, revêt une importance particulière avec le lancement du plan de développement 2026-2030, basé sur une planification ascendante du niveau local vers le régional et le national pour assurer une croissance juste et équilibrée.

Mme Zaâfrani Zenzri a ajouté que la politique économique s’inscrit dans la dynamique de construction nationale, en renforçant la compétitivité de l’économie tunisienne et sa résilience face aux fluctuations extérieures. Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a détaillé les priorités de cette politique, centrées sur la préservation du pouvoir d’achat des familles à revenus modestes et moyens, l’amélioration de la production dans les secteurs vitaux, la restauration progressive des équilibres financiers et l’accélération des projets de développement moteurs de la relance économique.

Les axes principaux de cette politique visent à promouvoir l’intégration économique et sociale, garantir l’égalité des chances, renforcer la sécurité sociale, améliorer les services de santé et élargir la couverture médicale, tout en soutenant les catégories vulnérables. Elle met l’accent sur l’emploi décent, la réduction du chômage et de la précarité, la construction de logements sociaux et le soutien à la création de sociétés communautaires.

 

Par ailleurs, la politique cible le renforcement du capital humain et des compétences nationales, dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, ainsi que dans les activités culturelles, sportives et jeunesse. Elle vise également à améliorer la compétitivité économique, moderniser l’administration et créer un climat favorable à l’investissement.

Le gouvernement mise sur le développement local et régional et sur la complémentarité entre les régions pour garantir une croissance durable et équitable. Le plan inclut la modernisation des systèmes agricoles, la gestion durable des ressources hydriques, le traitement des eaux usées et la valorisation des énergies renouvelables.

En clôture, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité de réformes économiques structurelles pour soutenir le développement et maintenir un équilibre durable entre justice sociale et croissance, réaffirmant que le citoyen reste au centre de toutes les politiques économiques et sociales de l’État.

M.B.Z

Léconomie tunisienne saméliore sans boussole
Commentaires (1)
HatemC
Discours technocratique sans contenu opérationnel réel.
a posté le 08-10-2025 à 20:33
On y retrouve le lexique typique des communiqués gouvernementaux tunisiens depuis des décennies :

équité, inclusion, justice sociale, développement équilibré, autonomie nationale, intégration régionale, compétitivité, résilience'?'

Ce vocabulaire donne l'illusion d'une stratégie pensée, mais il n'explique ni comment ni avec quels moyens ces objectifs seront atteints.

Beaucoup d'intentions, aucune priorisation, aucun chiffrage, aucun calendrier.
C'est un catalogue de souhaits plus qu'un plan économique.

Ce n'est donc pas un plan, mais un récit politique visant à occuper l'espace du discours réformateur,
