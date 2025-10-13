Entre émotion et fierté : les participants tunisiens de la Flottille Al Soumoud rentrent au pays

Le deuxième contingent tunisien ayant pris part à la Flottille Al Soumoud est arrivé, mercredi 8 octobre 2025, à l’aéroport international de Tunis, après un long trajet via la Jordanie et la Turquie. Leur vol a finalement été dérouté pour atterrir au terminal des pèlerins.

Les quinze participants ont été accueillis à l’aérogare par quelques députés et leurs proches. L’accès ayant été restreint, les journalistes ont été empêchés d'entrer et ont dû attendre à l’extérieur.

À l’extérieur, des citoyens ont brandi des drapeaux palestiniens et des portraits de prisonniers palestiniens, tandis que la foule scandait : « la destination, c’est toujours Gaza ! » et « de la Tunisie à la Palestine, un seul peuple, une seule lutte ! ».

Cette deuxième délégation comprenait Syrine Ghrairi, Fida Othmani, Mouheb Snoussi, Mazen Abdelaoui, Louay Cherni, Ghassen Klaï, Khalil Lahbibi, Achraf Khouja, Jihed Ferjani, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaïdi, Wael Naouar, Ghassen Henchiri et le député Mohamed Ali.

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré à Tunis le 5 octobre 2025, après avoir été expulsé par les autorités israéliennes vers la Turquie. Composé de dix militants, il faisait partie des 137 participants internationaux arrêtés lors de la saisie du convoi humanitaire au large de Gaza. Accueillis à l’aéroport Tunis-Carthage par une foule émue et de nombreux médias, les membres du groupe ont exprimé leur fierté d’avoir contribué à une action de solidarité visant à briser le blocus de Gaza.

M.B.Z