Le deuxième contingent tunisien ayant pris part à la Flottille Al Soumoud est arrivé, mercredi 8 octobre 2025, à l’aéroport international de Tunis, après un long trajet via la Jordanie et la Turquie. Leur vol a finalement été dérouté pour atterrir au terminal des pèlerins.
Les quinze participants ont été accueillis à l’aérogare par quelques députés et leurs proches. L’accès ayant été restreint, les journalistes ont été empêchés d'entrer et ont dû attendre à l’extérieur.
À l’extérieur, des citoyens ont brandi des drapeaux palestiniens et des portraits de prisonniers palestiniens, tandis que la foule scandait : « la destination, c’est toujours Gaza ! » et « de la Tunisie à la Palestine, un seul peuple, une seule lutte ! ».
Cette deuxième délégation comprenait Syrine Ghrairi, Fida Othmani, Mouheb Snoussi, Mazen Abdelaoui, Louay Cherni, Ghassen Klaï, Khalil Lahbibi, Achraf Khouja, Jihed Ferjani, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaïdi, Wael Naouar, Ghassen Henchiri et le député Mohamed Ali.
M.B.Z
Ils n'ont auccun amour pour leur prochain juste une haine vicerale pour les juifs et l'occident par jalousie etant leur relugion les empeches des reussites simples.
Et maintenant que vont-ils faire, maintenant que l'accord de paix est presque signé ?
Dans plusieurs cercles militants ou ONG palestiniennes, on observe une certaine gêne face à l'excès d'émotion "spectaculaire" venant de Tunisie : des slogans tonitruants, des flottilles symboliques, des marches folkloriques, mais peu d'aide concrète, durable ou coordonnée.
Certains Palestiniens considèrent que cette ferveur tunisienne, souvent disproportionnée, sert plus à apaiser la conscience tunisienne qu'à changer la réalité à Gaza.
Ils y voient une forme de surenchère identitaire : on veut prouver qu'on est "plus pro-palestinien que les Palestiniens eux-mêmes", au point d'oublier la dimension stratégique, politique ou humanitaire réelle.
En somme, du point de vue palestinien lucide, le soutien tunisien gagnerait à être moins émotionnel et plus efficace : diplomatie, plaidoyer, réseaux logistiques, fonds d'aide, accueil d'étudiants, etc.
Moins de spectacle, plus d'impact.
'?a est ils ont libéré la Palestine. Leurs missions est accomplie , les médicaments et la nourriture sont acheminés avec succès. Machallah.
Mais s'ils étaient vraiment un seul peuple, pourquoi ne sont-ils pas restés à Gaza pour aider leurs 'frères'?' ?
Ils n'ont rien libéré, rien changé, ils ont juste rejoué le rôle du héros inutile.
Lamentable théâtre d'ego déguisé en courage.