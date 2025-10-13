Trottoirs envahis à Sfax : la municipalité brandit les sanctions contre les contrevenants

La Municipalité de Sfax a publié, mercredi 8 octobre 2025, un communiqué appelant les propriétaires de commerces, cafés, restaurants et autres établissements occupant le domaine public à se conformer strictement à la réglementation en vigueur concernant l’exploitation des trottoirs.
Selon le texte du communiqué, l’administration municipale a constaté de nombreuses infractions liées à l’usage abusif des trottoirs et au non-respect des autorisations délivrées pour l’occupation temporaire du domaine public.
« Il est strictement interdit d’exploiter ou d’occuper le trottoir sans autorisation préalable de la municipalité, dans la limite de ce que permet la loi et en garantissant la fluidité de la circulation ainsi que la priorité des piétons », précise le document.
La municipalité invite ainsi les exploitants à « se conformer aux espaces autorisés, retirer les installations, barrières, tables, chaises, équipements ou marchandises placés hors des zones permises et entravant le passage des piétons ».
Elle appelle également les propriétaires concernés à régulariser leur situation en obtenant les autorisations nécessaires et en s’acquittant des redevances dues avant le vendredi 10 octobre 2025. Passé ce délai, « toutes les mesures légales prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées à l’encontre des contrevenants », avertit la municipalité.
I.N.
Donc cessez votre blabla et passez à l'action!
Tant qu'on ne broiera pas en mille morceaux tout ce mobilier, tables, chaises, étals anarchiques et autres supports d'extensions de cafés et bistrots à la sauvette, pour être définitivement déchiquetés, incinérés et réduits en cendres une bonne fois pour toutes, ce ne sera que de la poudre aux yeux éphémère destinée à auto-satisfaire certains devant une galerie de crédules.
Tant qu'on ne rasera pas au sol pas les "trottoirs personnalisés" aux goûts douteux, que surplombent parfois des escaliers d'accès aux étages supérieurs, certains même dotés de "jardinets" cloîtrés empêchant tout piéton, personne âgée, poussette de bébé de marcher en toute quiétude sur un trottoir propre et uniforme, ça sera toujours une cause de chutes ou d'accidents, parfois mortels, estropiant ou fauchant la vie de plusieurs de nos concitoyens.
Tant qu'on aura pas puni sévèrement des "récidivistes" à l'âme crasseuse par des amendes salées assorties de séjour carcéral à la clé, ça ne sera que peine perdue.
Surtout que les cafetiers, gargotiers, vendeurs de "salemalbouffe" ou de pacotilles à la sauvette ne se gênent aucunement pour se débarrasser de leurs détritus, boîtes de conserves, cartons, gobelets, emballages huileux et crasseux à tous les coins de rues, faisant le bohneur des chats de gouttière, chiens errants et bien entendu souris et rats à quelques mètres de leurs lieux de prédilection tout en empoisonnant la vie des riverains.
Faudra-il en arriver à faire appel à l'armée (qui a d'autres choses de mille fois plus intéressantes à foutre) pour "redresser" les choses d'une manière brutale et radicale ?
Faudra-t-il voir un bulldozer monté sur chenilles foncer sur ces "esplanades" anarchiques, aux risques et périls de ceux qui s'y trouvent pour leur faire comprendre que l'espace public est, par sa nature, réservé à tous les citoyens ?