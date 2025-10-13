Trottoirs envahis à Sfax : la municipalité brandit les sanctions contre les contrevenants

Imprimer

La Municipalité de Sfax a publié, mercredi 8 octobre 2025, un communiqué appelant les propriétaires de commerces, cafés, restaurants et autres établissements occupant le domaine public à se conformer strictement à la réglementation en vigueur concernant l’exploitation des trottoirs.

Selon le texte du communiqué, l’administration municipale a constaté de nombreuses infractions liées à l’usage abusif des trottoirs et au non-respect des autorisations délivrées pour l’occupation temporaire du domaine public.

« Il est strictement interdit d’exploiter ou d’occuper le trottoir sans autorisation préalable de la municipalité, dans la limite de ce que permet la loi et en garantissant la fluidité de la circulation ainsi que la priorité des piétons », précise le document.

La municipalité invite ainsi les exploitants à « se conformer aux espaces autorisés, retirer les installations, barrières, tables, chaises, équipements ou marchandises placés hors des zones permises et entravant le passage des piétons ».

Elle appelle également les propriétaires concernés à régulariser leur situation en obtenant les autorisations nécessaires et en s’acquittant des redevances dues avant le vendredi 10 octobre 2025. Passé ce délai, « toutes les mesures légales prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées à l’encontre des contrevenants », avertit la municipalité.

I.N.