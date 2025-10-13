alexametrics
lundi 13 octobre 2025
La Tunisie réaffirme son refus de « l'implantation déguisée » des migrants
La Tunisie réaffirme son refus de « l'implantation déguisée » des migrants
La Tunisie a réitéré, mercredi 8 octobre 2025, son attachement aux principes universels de protection des réfugiés et son refus catégorique de toute tentative d'implantation forcée ou déguisée de migrants irréguliers sur son territoire.

 

 

C’est ce qui ressort de la déclaration prononcée par la délégation tunisienne à Genève, dans le cadre du débat général de la 76ᵉ session du Comité exécutif du programme du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), tenue du 6 au 10 octobre 2025.

Dans son intervention, la délégation a mis en avant les défis croissants auxquels la communauté internationale est confrontée en matière de déplacement forcé et de gestion des flux migratoires. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer le principe de solidarité entre les États et de partager équitablement les charges afin d’assurer l’assistance et la protection des réfugiés.

La Tunisie a également appelé à la mise en place de mécanismes clairs et efficaces pour alléger la pression sur les pays d’accueil et préserver la dignité des réfugiés. Elle a souligné que la majorité de ces pays, souvent en développement, font face à des défis économiques et sociaux majeurs, ce qui rend indispensable un soutien international accru.

Réaffirmant son engagement envers les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire, la délégation tunisienne a précisé que la politique nationale d’accueil repose sur une approche globale visant à traiter les causes profondes du phénomène migratoire. Elle a par ailleurs exhorté les bailleurs de fonds à intensifier leurs efforts pour faciliter le retour volontaire des réfugiés dans leurs pays d’origine et à accélérer les procédures de réinstallation dans des États développés disposant des capacités nécessaires à leur intégration.

La Tunisie a, en outre, rappelé ses efforts diplomatiques en faveur de la paix et de la stabilité, citant notamment sa participation au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (2022-2024) et au Conseil de sécurité de l’ONU (2020-2021). Elle a insisté sur l’importance de désamorcer les crises et d’opter pour des solutions pacifiques durables.

Enfin, la délégation tunisienne a réitéré la position ferme de son pays sur la question palestinienne, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans les territoires occupés, à la levée du blocus imposé au peuple palestinien et à l’entrée urgente de l’aide humanitaire. Elle a exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités légales et morales pour mettre fin à ce qu’elle a qualifié de « génocide » et à œuvrer pour la création d’un État palestinien souverain et indépendant, avec Jérusalem pour capitale.

 

 

 

H.K

Commentaires (3)
216
Retour obligatoire
a posté le 08-10-2025 à 22:13
L'état tunisien doit impérativement expulser tous ces migrant illégaux quitte à utiliser la force....Le pays ne peut pas supporter l'arrivée massive d'autres populations sur son sol.....
Seuls les étudiants inscrits dans les universités publiques et qui suivent régulièrement les cours peuvent rester le temps de leur scolarité.
Répondre
retraité
parolis parolis !
a posté le 08-10-2025 à 17:39
les migrants clandestins et illégaux dont plusieurs sont en famille dont certains enfants nés en Tunisie ils font maintenant la mendicité devant les mosquées comme une frange de la population pourquoi on ne fait pas comme les occidentaux Monsieur Trump de les renvoyer de force dans leurs pays notre pauvre petit pays par rapport à ses voisins riches et très vastes ne peut pas supporter déja il a une population très importante par l'abandon du planning familial instauré par le visionnaire feu Bourguiba et si on revient à ce programme et si on ne ferme pas nos frontières pour les migrants clandestins et de réduire le nombre des migrants réguliers déja on importe plus de produits alimentaires qu'on produit et même ces dernières année on n'a un manque d'eau source de la vie nous sommes actuellement de 12 millions les prochaines années la population sera plus importante .
Répondre
ali
@retraite
a posté le à 18:41
Il y a beaucoup plus de migrants clandestins tunisiens ne serait ce qu'en France que d'africains clandestins en Tunisie.Si l'Europe expulsait les tunisiens clandestins il y auraient des centaines de milliers qui arriveraient d'un coup Tunisie et heureusement que ça n'arrive pas.
Répondre
