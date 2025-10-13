Chkoundali : Il est économiquement absurde de parler dun remboursement de 125% de la dette

alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Chkoundali : Il est économiquement absurde de parler dun remboursement de 125% de la dette
Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, a réagi, mercredi 8 octobre 2025, à une information relayée par l’agence Tap selon laquelle la Tunisie aurait remboursé 125 % de sa dette extérieure à fin septembre 2025, dépassant ainsi les 8.469 millions de dinars prévus par la Loi de finances 2025.

Dans une déclaration à Business News, M. Chkoundali a affirmé que cette information était erronée, soulignant qu’« il n’y a aucun sens économique de payer plus que ce qui est dû ». Selon lui, cette interprétation « n’a aucun sens économique ».

L’universitaire estime que la confusion provient du fait que certains additionnent les recettes issues du tourisme et des transferts des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) aux recettes de l’État, alors qu’il s’agit de flux relevant du secteur extérieur et non du budget public. « Les recettes en devises provenant du tourisme ou des TRE alimentent les réserves en devises du pays, mais ne constituent pas des recettes budgétaires permettant uniquement de rembourser la dette de l’État », a-t-il expliqué.

M. Chkoundali a ajouté que les chiffres exacts relatifs au remboursement de la dette seront précisés dans les résultats provisoires de l’exécution du budget de l’État à fin septembre 2025, publiés par le ministère des Finances, seule source fiable d’informations relatives à la dette publique.

Pour rappel, l’économiste Aram Belhadj a également apporté des précisions sur le sujet. Il a rappelé que le programme initial de remboursement prévoyait le règlement de 8.469 millions de dinars au titre du principal de la dette et de 1.924 million de dinars pour les intérêts, soit un total de 10.393 millions de dinars pour l’année 2025.

Selon les chiffres de la Banque centrale de Tunisie, à fin septembre, le pays avait déjà remboursé 10.549,2 millions de dinars, incluant la dette de l’État et celle des autres acteurs économiques. Toutefois, il restait encore à s’acquitter de 61 millions de dinars et 111 millions de dinars auprès du Fonds monétaire international (FMI) en octobre et novembre, puis de 140 millions de dinars auprès du FMI et de 204 millions de dinars pour l’Afreximbank en décembre.

De son côté, Sadok Rouai, ancien haut cadre de la Banque centrale de Tunisie et ancien conseiller auprès du conseil d’administration du FMI, a estimé que la déclaration de la TAP mérite d’être nuancée. Selon lui, « affirmer que 125 % des échéances ont été remboursées suppose des remboursements anticipés, ce qui n’est pas confirmé ». Les données officielles montrent, au contraire, que la Tunisie doit encore rembourser 309 millions de dinars entre octobre et décembre 2025.

Pour rappel, la TAP avait indiqué que la Tunisie avait réussi à rembourser 125 % de ses échéances de dette extérieure à fin septembre 2025, dépassant ainsi le montant prévu dans la Loi de finances. Selon l’agence, tous les prêts extérieurs pour l’année en cours auraient été réglés trois mois avant la fin de l’année, avec un niveau d’épargne confortable et une baisse générale du recours au financement extérieur. « Grâce à une politique fondée sur l’autonomie, l’économie nationale a pu surmonter les défis liés à ses besoins de financement externe sans recourir aux institutions financières internationales. Le pays a ainsi remboursé intégralement sa dette extérieure, soutenu par les recettes du secteur touristique, les transferts des Tunisiens à l’étranger et les exportations d’huile d’olive », avait affirmé l’agence.

 

I.N.

 

Ouri
Remarques
a posté le 10-10-2025 à 21:48
Je respecte monsieur l'expert mais je ne sais d'où viennent les 101% calculés par M. Chkandali
Alors que si on divise 10500/8400 nous trouvons un rapport de 125%
Chiffre qui a été communiqué par l'ensemble des medias
Répondre
Hassine
[remboursement de 125% de la dette]
a posté le 09-10-2025 à 13:28
Cela veut dire que nous sommes endettés maintenant qu'à hauteur de 75% !?
Mais réalité et certainement que le dit remboursement concerne le service de la dette pour l'année 2025
De pareils declarations nous l'avons eu en 2024.
Et sa marché pour grand nombre de citoyens car il ignorent la différence entre dette et service de la dette.
Répondre
Bkhlifa salwa
Banque centrale et TMM encore trop élevé
a posté le 09-10-2025 à 01:15
Je pense que le tunisien consommateur ou investisseur attend encore la décision de la BCT pour diminuer son TMM .un indice qui montre la bonne santé de notre économie .
Répondre
le financier
et il a raison
a posté le 08-10-2025 à 17:28
La tunisie n a rembourser pour 2025 ce q elle devait cette annee pas plus pas moins , sinon c etait le default .
Eh oui il reste 2026 , 2027 etc... ou elle peut faire default.
Chaque jours suffit sa peine
Répondre
