Sorcellerie à Grombalia : neuf individus arrêtés avec une hyène utilisée dans des pratiques occultes

Imprimer

Les unités sécuritaires de Grombalia ont arrêté, le 7 octobre 2025, un groupe de neuf personnes en possession d’un animal sauvage rare et protégé : une hyène rayée, qu’elles comptaient utiliser à des fins de sorcellerie et de charlatanisme.

Selon un communiqué des services forestiers de Nabeul, l’animal, capturé à l’aide de pièges, se trouvait dans un état critique, ses membres ayant été gravement endommagés par le dispositif de capture. Alertées, les équipes des forêts sont intervenues en coordination avec la Direction générale des forêts, et avec le soutien du propriétaire du centre d’élevage d’animaux sauvages d’El Haouaria.

L’hyène a été transférée d’urgence dans une clinique vétérinaire, où une équipe de spécialistes a procédé à une opération chirurgicale complexe pour soigner ses membres blessés. Après l’intervention, l’animal a été placé en sécurité au centre d’élevage, son état de santé s’étant stabilisé.

Le parquet a ordonné la mise en détention des neuf individus impliqués pour possession illégale d’un animal sauvage protégé, ainsi que pour pratiques de sorcellerie et d’escroquerie. L’enquête se poursuit.

M.B.Z