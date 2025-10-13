Le Sénat américain confirme Bill Bazzi comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie

Le Sénat américain a confirmé, mardi 7 octobre 2025, la nomination de Bill Bazzi, maire de Dearborn Heights (Michigan), au poste d’ambassadeur des États-Unis en Tunisie. La décision a été adoptée par un vote partisan de 51 voix contre 47, dans le cadre d’un lot de 108 nominations validées en bloc après une récente modification du règlement du Sénat.

Le président américain Donald Trump avait proposé sa candidature en mars dernier, privilégiant le profil d’un élu local disposant de solides liens avec la communauté arabo-américaine.

Né au Liban, Bill Bazzi a émigré aux États-Unis à l’âge de dix ans. Il a grandi à Dearborn, dans le Michigan, où réside l’une des plus importantes communautés arabo-américaines du pays. Diplômé de Fordson High School, il s’est engagé dans la réserve du Marine Corps, où il a servi de 1999 à 2016, atteignant le grade de sergent-chef. Son parcours militaire l’a conduit à travailler dans la police militaire et les services de renseignement.

Titulaire d’un diplôme en ingénierie aérospatiale de l’Université Embry-Riddle Aeronautical, il a également travaillé pour Boeing et Ford Motor Company.

En 2021, Bill Bazzi est devenu le premier maire arabo-américain et musulman de Dearborn Heights, une ville caractérisée par sa diversité culturelle mais aussi marquée par des tensions politiques internes.

Il s’est distingué par son engagement dans la campagne de Donald Trump dans l’État du Michigan, traditionnellement acquis aux démocrates, en intervenant lors de plusieurs rassemblements du président républicain.

M.B.Z