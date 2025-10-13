alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:22
Dernières news
Le Sénat américain confirme Bill Bazzi comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie
08/10/2025 | 10:43
1 min
0 Commentaire(s)
Le Sénat américain confirme Bill Bazzi comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie
Lecture Zen

Le Sénat américain a confirmé, mardi 7 octobre 2025, la nomination de Bill Bazzi, maire de Dearborn Heights (Michigan), au poste d’ambassadeur des États-Unis en Tunisie. La décision a été adoptée par un vote partisan de 51 voix contre 47, dans le cadre d’un lot de 108 nominations validées en bloc après une récente modification du règlement du Sénat.

Le président américain Donald Trump avait proposé sa candidature en mars dernier, privilégiant le profil d’un élu local disposant de solides liens avec la communauté arabo-américaine.

Né au Liban, Bill Bazzi a émigré aux États-Unis à l’âge de dix ans. Il a grandi à Dearborn, dans le Michigan, où réside l’une des plus importantes communautés arabo-américaines du pays. Diplômé de Fordson High School, il s’est engagé dans la réserve du Marine Corps, où il a servi de 1999 à 2016, atteignant le grade de sergent-chef. Son parcours militaire l’a conduit à travailler dans la police militaire et les services de renseignement.

Titulaire d’un diplôme en ingénierie aérospatiale de l’Université Embry-Riddle Aeronautical, il a également travaillé pour Boeing et Ford Motor Company.

En 2021, Bill Bazzi est devenu le premier maire arabo-américain et musulman de Dearborn Heights, une ville caractérisée par sa diversité culturelle mais aussi marquée par des tensions politiques internes.

Il s’est distingué par son engagement dans la campagne de Donald Trump dans l’État du Michigan, traditionnellement acquis aux démocrates, en intervenant lors de plusieurs rassemblements du président républicain.

 

M.B.Z

A lire également
Bill Bazzi, nouvel ambassadeur US en Tunisie Qui est Bill Bazzi, le nouvel ambassadeur américain en Tunisie ?
08/10/2025 | 10:43
1 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
12/10/2025
0
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
12/10/2025
0
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
12/10/2025
0
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
12/10/2025
10
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis