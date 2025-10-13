LOrdre des ingénieurs alerte contre lusage abusif du titre dingénieur dans les publicités

L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a publié, mardi 7 octobre 2025 au soir, un communiqué mettant en garde contre l’utilisation frauduleuse et trompeuse du terme « ingénieur » dans certaines campagnes publicitaires menées par des établissements privés d’enseignement supérieur.

Dans son message adressé à l’opinion publique, l’ordre déplore « l’utilisation croissante de termes tels que ingénieur ou ingénierie dans des annonces promotionnelles », soulignant que cela pourrait laisser croire que tout diplômé de ces institutions acquiert automatiquement la qualité d’ingénieur, ou qu’un simple diplôme suffit pour bénéficier de ce titre.

L’OIT rappelle que la profession est strictement encadrée en Tunisie, conformément au décret n°12 de 1982, approuvé par la loi n°58 de la même année et complété par la loi n°41 de 1997. Ces textes définissent de manière précise les conditions d’accès et d’exercice de la profession.

« N’est pas ingénieur toute personne qui se prévaut du titre sans être inscrite au tableau de l’Ordre des ingénieurs tunisiens », souligne le communiqué. « L’inscription au tableau est une condition légale et obligatoire pour avoir le droit d’utiliser le titre d’ingénieur », insiste l’ordre.

Il rappelle également que l’exercice de la profession sans inscription légale constitue une usurpation de titre, passible de poursuites judiciaires.

Face à cette dérive, l’organisation présidée par Mohsen Gharsi appelle à une action concertée. Elle invite :

les établissements privés à vérifier l’exactitude des termes utilisés dans leurs supports publicitaires et à garantir une transparence totale sur les droits conférés par leurs diplômes ;

les autorités de tutelle à intervenir rapidement en cas d’abus ou de pratiques trompeuses ;

les étudiants et leurs familles à se renseigner sur le statut légal des institutions et à vérifier si les diplômes obtenus permettent réellement l’inscription au tableau de l’OIT.

En conclusion, l’ordre affirme réserver toutes les voies de droit contre tout usage illégal des termes « ingénieur » ou « ingénierie », qu’il provienne d’individus ou d’organismes. L’objectif, précise-t-il, est de préserver la crédibilité et la réputation de la profession, ainsi que les droits des ingénieurs diplômés et des citoyens.

« L’ingénierie est un métier réglementé qui exige compétence, éthique et reconnaissance officielle. Nous n’accepterons aucune confusion ou exploitation abusive de ce titre », a conclu Mohsen Gharsi.

I.N.