Flottille Al Soumoud, inflation, ARP Les 5 infos du week-end

Il est 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 4 au 5 octobre 2025.





Retour triomphal des Tunisiens de la Flottille Al Soumoud

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré ce dimanche 5 octobre 2025, à Tunis, après avoir été expulsé la veille vers la Turquie par les autorités israéliennes. Le groupe, composé de dix citoyens tunisiens, a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance d’Istanbul, où ils avaient transité. Les membres du groupe sont : Mohamed Ali Moheiddine, Aziz Meliani, Noureddine Salouej, Abdallah Messaoudi, Houssem Eddine Rmadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abassi, Lotfi Hajji.

Les Tunisiens dans la rue en soutien à la Palestine

Dans le sillage des mobilisations observées à travers le monde, la Tunisie a connu, samedi 4 octobre 2025, une marche nationale en soutien à la Palestine et aux militants de la Flottille Al Soumoud. À Tunis, près de 1500 citoyens ont investi le centre-ville pour exprimer leur colère après l’interception violente des navires humanitaires par les forces d’occupation israéliennes.

Taux d'inflation de 5% en septembre 2025

Le taux d’inflation a atteint 5% au mois de septembre 2025, contre 5,2% le mois précédent, selon les chiffres publiés dimanche 5 octobre 2025 par l’Institut national de la statistique (INS). Ce recul s'explique essentiellement par le ralentissement du rythme d'évolution des prix du groupe des produits alimentaires (5,7% en septembre 2025 contre 5,9% en août 2025), des prix du groupe des loisirs et de la culture (4,6% en septembre 2025 contre 5,4% en août 2025), des prix du groupe des services des restaurants, cafés et hôtels (10,1% en septembre 2025 contre 10,6% en août 2025) et des prix du groupe des services de transport (3,1% en septembre 2025 contre 3,6% en août 2025).

L’ARP promet d’agir en faveur des diplômés chômeurs

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a affirmé sa disposition à intervenir en faveur des diplômés chômeurs, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles et en cohérence avec l’orientation sociale de l’État. Le président de l’ARP, Brahim Bouderbala, a reçu, vendredi 3 octobre 2025, au palais du Bardo, des représentants de cette catégorie ayant organisé une manifestation devant le siège du Parlement.

Tunisair Technics obtient la certification européenne Part-145 de l’EASA

La société Tunisair Technics, filiale du groupe Tunisair spécialisée dans la maintenance aéronautique, a obtenu la certification européenne Part-145, délivrée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Ce précieux sésame lui permet désormais d’assurer la maintenance des avions et composants européens, conformément aux normes internationales les plus exigeantes. Cette reconnaissance intervient à la suite d’un audit approfondi mené par l’EASA du 30 septembre au 2 octobre 2025, au terme duquel la conformité de Tunisair Technics aux standards européens a été confirmée.



